Salta l’esibizione di Giulia Stabile a Boomerissima: “Ho avuto un infortunio” Salta l’esibizione prevista per Giulia Stabile a Boomerissima, il programma di Rai2 condotto da Alessia Marcuzzi. “Ho avuto un infortunio”, ha spiegato la ballerina.

A cura di Stefania Rocco

Un filmato mandato in onda a Boomerissima ha celebrato l’indiscutibile bravura di Giulia Stabile nella danza. La ballerina, vincitrice di una delle ultime edizione di Amici, rappresenta uno dei talenti più interessanti mai usciti dalla scuderia targata Maria De Filippi. Una capacità celebrata dalla conduttrice di Boomerissima, Alessia Marcuzzi, che aveva chiesto a Giulia di ballare sul palco del suo programma. “Sei straordinaria. Ho pensato che nessuno meglio di te avrebbe potuto ballare su questo palco. Purtroppo, però, hai avuto in infortunio”, aveva detto la conduttrice, episodio che la ballerina ha confermato: “Sì, niente di grave ma ho avuto un infortunio”.

L’infortunio di Giulia Stabile

Giulia ha svelato solo a Boomerissima di avere avuto un infortunio ma chi segue Amici aveva già notato la sua improvvisa assenza. La ballerina non si è addentrata nei dettagli dell’incidente che, per fortuna, avrebbe prodotto effetti lievi e risolvibili nell’arco di breve tempo. La Marcuzzi non si è lasciata però sfuggire l'occasione di "prenotare" Giulia per la prossima, eventuale edizione del programma: "Nella prossima edizione di Boomerissima, se si farà, devi promettermi che tornerai per fare una performance con me".

Il video di Giulia Stabile che balla da bambina

Ma il video deviato da Boomerissima a Giulia Stabile è riuscito a non far rimpiangere la mancata esibizione della ballerina. Nel filmato compare Giulia che, giovanissima, comincia a muovere i primi passi di danza. La qualità dei movimenti lascia già intuire il potenziale nascosto dietro quella danzatrice che sarebbe diventata famosa ad appena 20 anni proprio per la sua capacità di conquistare il palco grazie alla danza e nonostante la forte timidezza. Una barriera che Stabile si sta pian piano lasciando alle spalle anche grazie al supporto di Maria De Filippi che, dopo la vittoria ad Amici, l’ha voluta tra i professionisti del talent show e ad affiancare i conduttori di Tu sì que vales.