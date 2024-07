video suggerito

L’ultima esibizione di Pino D’Angiò in Tv, un abbraccio per salutare il suo pubblico A Tim Summer Hits del 19 luglio è andata in onda l’ultima esibizione televisiva di Pino D’Angiò con i BNKR44, che sarebbe dovuta andare in onda lo scorso 6 luglio, il giorno dopo la sua morte. Carlo Conti: “Sei un grande”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era stata l'ultima esibizione di Pino D'Angiò prima della scomparsa dell'artista. Con un abbraccio aveva simbolicamente salutato il pubblico romano che lo aveva accolto per la sua esibizione con i BNKR44 al Tim Summer Hits, registrata lo scorso giugno. Sarebbe dovuta andare in onda nella puntata del 7 luglio scorso, un giorno dopo la morte di D'Angiò, ma la Rai nel rispetto della richiesta della famiglia aveva deciso di rinviare la messa in onda di quel frammento, che è andato invece in onda nella puntata del 19 luglio.

Le parole di Carlo Conti per Pino D'Angiò

Alla fine dell'esibizione Carlo Conti e Andrea Delogu hanno raggiunto sul palco gli artisti dopo che D'Angiò e i BNKR44 avevano cantato Quale Idea nella versione proposta pochi mesi fa al Festival di Sanremo, nella serata cover. Conti, che conosceva Pino D'Angiò da tempo, si è rivolto al pubblico così descrivendo l'autore attraverso la sua fama:

Tu sei un grande Pino. Dovete sapere che quando ancora non eravate nati, questo brano per noi vecchi dj di allora questo brano era un riempi pista. E poi quest'uomo è anche un grande autore televisivo. Complimenti per tutto e non avremmo mai immaginato di far rivivere questa tua canzone.

Quindi il saluto di Pino D'Angiò al pubblico, accompagnato da un'ovazione in platea.

L'omaggio dei BNKR44 a Pino D'Angiò

I BNKR44 avevano omaggiato Pino D'Angiò anche sul palco di Battiti Live, rimarcando l'importanza del loro incontro e della collaborazione al Festival di Sanremo 2024 per il brano Quale idea nella serata cover. Il gruppo si era detto fortunato ad aver avuto un esempio come il suo, portatore di vita malgrado la malattia e fonte di spensieratezza anche nei momenti più duri. L'artista era arrivato al Festival di Sanremo dopo una lunga assenza dalle scene, a seguito dell'ennesimo intervento chirurgico, l'asportazione di un polmone, derivato dal cancro che lo aveva colpito diversi anni prima.