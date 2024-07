video suggerito

L’esibizione di Pino D’Angiò con i BNKR44 non andrà in onda nel TIM Summer Hits di stasera 7 luglio La produzione del TIM Summer Hits, congiuntamente e nel rispetto delle volontà della famiglia e dei BNKR44, ha deciso di non mandare in onda l’esibizione prevista nella puntata del 7 luglio su Rai 1. La registrazione è avvenuta durante i live che ci sono stati a inizio giugno e nella puntata di stasera sarebbe dovuta andare in onda. Ecco il comunicato ufficiale con le motivazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

97 CONDIVISIONI condividi chiudi

La produzione del TIM Summer Hits, congiuntamente e nel rispetto delle volontà della famiglia e dei BNKR44, ha deciso di non mandare in onda l'esibizione prevista nella puntata del 7 luglio su Rai 1. La registrazione è avvenuta durante i live che ci sono stati lo scorso 12 giugno in Piazza del Popolo a Roma e nella puntata di stasera sarebbe dovuta andare in onda. Ecco il comunicato ufficiale con le motivazioni e l'omaggio al noto artista morto nella giornata del 6 luglio:

Alla luce della triste notizia della scomparsa di Pino D’Angiò, per rispetto del momento di lutto e in accordo con i BNKR44, la casa discografica, Rai e la famiglia dell’Artista, si è deciso di non mandare in onda l’esibizione prevista nella puntata di questa sera su Rai1 del TIM Summer Hits. La stessa andrà in onda nelle prossime puntate. Ci stringiamo intorno alla famiglia di Pino.

La puntata del Tim Summer Hits del 7 luglio

Stasera, domenica 7 luglio, dalle ore 21.25 su Rai1, va in onda il secondo appuntamento del Tim Summer Hits 2024. L'evento condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu non sarà in diretta, ma usufruirà delle registrazioni avvenute durante i live di inizio giugno. Tanti gli ospiti che si sono esibiti in Piazza del Popolo, a Roma, lo scorso 12 giugno. La scaletta completa della seconda serata dei Tim Summer Hits includeva anche i BNKR44, oltre ad artisti come Alessandra Amoroso, Big Mama, Ghali, Mahmood, Tananai e Tony Effe.

L'omaggio dei BNKR44 sul palco di Battiti Live

I BNKR44 hanno omaggiato Pino D'Angiò sul palco di Battiti Live, rimarcando l'importanza del loro incontro e della collaborazione al Festival di Sanremo 2024 per il brano Quale idea nella serata cover. Il gruppo si è detto fortunato ad aver avuto un esempio come il suo, portatore di vita malgrado la malattia e fonte di spensieratezza anche nei momenti più duri. L'artista era arrivato al Festival dopo l'ennesimo intervento chirurgico, l'asportazione di un polmone, derivato dal cancro che danni lo aveva messo alle corde.