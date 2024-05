video suggerito

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile e la loro storia d'amore a Verissimo: hanno 15 anni di differenza Per la prima volta insieme in tv Rebecca Staffelli e Alessandro Basile si raccontano nel salotto di Verissimo. Tra la figlia di Valerio Staffelli e il compagno ci sono 15 anni di differenza.

Rebecca Staffelli, figlia dell'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, ha partecipato alla puntata di Verissimo di sabato 4 maggio accompagnata dall'amore della sua vita, Alessandro Basile. La loro storia d'amore è protagonista dell'intervista di Silvia Toffanin: tra i due, nonostante i 15 anni di differenza, c'è grande intesa. Il matrimonio pare uno degli obiettivi.

Le parole di Rebecca Staffelli e Alessandro Basile

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile hanno raccontato la genesi della loro storia a Silvia Toffanin: "Non è stato subito un colpo di fulmine. La prima volta che siamo visti? Non ero solita uscire in quel periodo, ma quella sera decisi di farlo nonostante avessi la sveglia alle 5. L'ho incontrato in un bar, lui sostiene di avermi invitata a sedermi con lui, ma io non ricordo. Tre giorni dopo si è fatto avanti in maniera esplicita. Mi ha invitato a cena e inizialmente gli ho tirato il palo. Lui però si è ricordato a memoria il numero di telefono e il giorno dopo mi ha scritto. Nell'arco di una settimana convivevamo già".

L'incontro tra Valerio Staffelli e Alessandro Basile

Uno dei momenti cruciali nella lunga vita di una coppia è quello che riguarda le presentazioni dei rispettivi genitori. Nel caso di Alessandro Basile, il genitore è appunto un super vip della caratura di Valerio Staffelli. Come è andata? La risposta: "Me lo ha presentato subito. Io uscivo dalla palestra, avevo una canottiera ed ero pieno di tatuaggi, non ero presentabile. Ma, insomma, è andata bene". La coppia sogna il matrimonio, che era stato già organizzato ma poi rimandato a causa del Covid: "Nel frattempo abbiamo deciso di trasferirci e comprare casa insieme, quindi abbiamo molte cose ancora da fare. Sarà organizzato in pochissimo, spero in una cosa molto wild". I due ragazzi fanno davvero sul serio.