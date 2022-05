“Quel seno che non è cresciuto più”, Gigi D’Alessio scherza sui décolleté di Venier e Marcuzzi “Quel seno che non è cresciuto più”, Gigi D’Alessio canta Non dirgli mai a Domenica In show e scherza sui décolleté di Venier e Marcuzzi: “Ovviamente non sto parlando di voi due”.

A cura di Redazione Spettacolo

"Quel seno che non è cresciuto più", Gigi D'Alessio canta Non dirgli mai a Domenica In show e scherza sui décolleté di Venier e Marcuzzi: "Ovviamente non sto parlando di voi due". Il video del momento in questione è possibile vederlo su Raiplay a minuto 1:46:15.

Mara Venier e Alessia Marcuzzi sono crollate in una risata fragorosa e la padrona di casa ha fatto come a dargli la cartellina del programma in testa. Un clima leggero per una serata che è risultata a tutti gli effetti una festa. In merito a Non dirgli mani, la Marcuzzi aveva anticipato il brano definendolo la sua canzone preferita in tutto il repertorio di D'Alessio, trovando il pieno appoggio dell'amica Mara.

In conclusione, essendo un blocco dedicato ai successi di D'Alessio, trasformato in un juke box vivente con una classifica dei suoi più grandi successi da cantare live davanti al pianoforte, dall'ilarità si è passato ai veri sentimenti, quelli legati all'ascolto della frase ‘e nascondi quegli occhi rossi se pensi a me'. Un forte abbraccio ha sancito la stima della Venier per il cantautore napoletano, definito subito come ‘un fratello'. Tant'è che quest'ultimo ha voluto sottolineare la bellezza del tornarsi ad abbracciare dopo due anni di pandemia da Coronavirus mista a quella di tornare a fare live nella musica.

"Eh, tu hai fatto pure un figlio, mica solo abbracci", ha scherzato a sua volta la conduttrice di Domenica In show, supportata ancora una volta dalla Marcuzzi: "Secondo me molta gente ha fatto figli con Non dirgli mai". Il figlio di Gigi D'Alessio e Denise Esposito si chiama Francesco, "come mio padre", ha aggiunto il cantante, che lo ha accolto nella sua vita come quinto figlio lo scorso 22 gennaio.