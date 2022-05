L’Isola si allunga e raddoppia, in onda venerdì 27 maggio contro Mara Venier (con Alessia Marcuzzi) Mediaset investe ancora sull’Isola dei famosi che torna in onda con il raddoppio di venerdì 27 maggio per sfidare Domenica In Show di Mara Venier. In studio anche Alessia Marcuzzi.

A cura di Stefania Rocco

Gli ottimi ascolti dell’Isola dei famosi hanno convinto Mediaset ad affidare a Ilary Blasi la controprogrammazione prevista per venerdì 27 maggio, giorno in cui andrà in onda il debutto di Domenica In Show, il programma di Mara Venier che celebrerà l’ultimo anno di Domenica In. Ilary sarà al timone del reality che, per l’occasione, raddoppia di nuovo il suo appuntamento settimanale, tornando in video nella prima serata del venerdì. Si tratta di una sfida importante per una serie di motivi, in particolare perché ad affiancare Mara ci sarà Alessia Marcuzzi, ex conduttrice proprio dell’Isola che ha lasciato la scuderia Mediaset più di un anno fa.

Alessia Marcuzzi ospite di Domenica In Show

Dopo più di un anno di assenza dal piccolo schermo, Alessia Marcuzzi tornerà in video. A volerla è stata Mara Venier che ha previsto la sua presenza tra gli ospiti di Domenica In Show, come annunciato in un’intervista rilasciata a Che tempo che fa. A Ilary andrà il compito di sfidare Mara e Alessia, la donna che l’ha preceduta al timone dell’Isola. Una sfida attentamente calibrata da Mediaset, forte degli ascolti garantiti dall’ultima edizione dell’Isola, una stagione che ha dimostrato quanto un ottimo cast e l’alchimia tra conduttrice, opinionisti (Nicola Savino e Vladimir Luxuria, in questo caso) e inviato possano giovare allo show.

L’Isola dei famosi in onda venerdì 27 maggio

La decisione di Mediaset di schierare l’Isola contro Domenica In Show ha fatto in modo che il reality si allungasse di una puntata, con 25 appuntamenti totali invece dei 24 previsti. Venerdì 27 maggio il reality andrà in onda nuovamente con il doppio appuntamento settimanale. I dati di ascolto scioglieranno le riserve indicando alla rete se proseguire con la sola puntata del lunedì fino alla finale del 27 giugno.