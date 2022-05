Domenica In chiude la stagione in prima serata: De Martino, Marcuzzi e tanti altri ospiti per Venier La stagione di Domenica In si chiuderà in prima serata, su Rai1, venerdì 27 maggio. Mara Venier accoglierà in studio molti ospiti che torneranno in occasione del finale, ma anche qualche volto che mancava da un po’ in TV.

A cura di Andrea Parrella

Mara Venier festeggia in grande stile la fine della sua tredicesima stagione al timone di Domenica In. Venerdì 27 maggio Rai1 le ha riservato una prima serata che celebrerà la storia della trasmissione, che in queste ultime stagioni è tornata ad essere colonna della prima rete del servizio pubblico. Per l'ultima puntata stagionale di Domenica In, Mara Venier potrà contare su un variegato cast di ospiti, tra volti che già hanno fatto capolino nel salotto degli studi Rai Fabrizio Frizzi a piacevoli ritorni in Tv dopo una lunga assenza.

Arbore torna a Domenica In per l'ultima puntata

Ospite di Mara Venier sarà ad esempio Renzo Arbore, accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi, che canterà uno dei suoi cavalli di battaglia “Io faccio ‘o show”, oltre a ricordare alcuni simpatici episodi legati all’amicizia con Mara. Poi Stefano De Martino, reduce dal successo di Stasera Tutto è Possibile e il debutto di Bar Stella, affiancato da Francesco Paolantoni e da Vincenzo De Lucia, che si è spesso visto in questa stagione di Domenica In imitando, tra le altre, proprio Mara Venier (in occasione della serata vestirà i panni di Maria De Filippi, suo cavallo di battaglia). Ci sarà quindi un intervento di Luciana Littizzetto in collegamento, così come quello di Gigi D'Alessio, con il quale si esibirà a sorpresa Alessia Marcuzzi, reduce da una stagione di pausa dopo l'addio a Mediaset e attorno alla quale circolano molte voci di un possibile approdo in Rai, di cui questa ospitata potrebbe essere proprio anticamera.

Gli ospiti di Domenica In in prima serata

Il regista Ferzan Ozpetek sarà al tavolo in compagnia dell’attrice Serra Yilmaz e delle altre donne della serata. Infine, ci sarà ancora spazio per la musica con Ornella Vanoni che canterà “Un sorriso dentro al pianto”, scritta per lei da Francesco Gabbani. Oltre a lei anche il ritorno di Shel Shapiro, più volte ospite di Venier nelle ultime edizioni del programma.