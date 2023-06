Quanto guadagnano le coppie di Temptation Island 2023 Da lunedì 26 giugno, alle ore 21.20 su Canale 5, ritorna in onda Temptation Island con la sua undicesima edizione. Dagospia ha rivelato i compensi che percepirebbero i partecipanti e il conduttore Filippo Bisciglia. Tutte le cifre.

Da lunedì 26 giugno, alle ore 21.20 su Canale 5, ritorna in onda Temptation Island con la sua undicesima edizione. Ritornano le coppie che decidono di mettere alla prova la loro relazione partecipando a un reality che ha una formula ormai consolidata con un conduttore altrettanto saldo al comando: Filippo Bisciglia. Ogni coppia ha le proprie motivazioni per partecipare a questo programma: c'è chi vuole superare un momento difficile, chi cerca conferme, chi invece ci arriva già distante. La tentazione è rappresentata dal fatto che le coppie vengono separate in due diverse location: le ragazze con i tentatori, i ragazzi con le tentatrici. Dagospia ha anticipato i compensi che prendono le coppie per partecipare al gioco. Anticipato anche il compenso di Filippo Bisciglia.

I guadagni delle coppie di Temptation Island: da 1800 a 2600 euro

Le riprese di Temptation Island durano in tutto 21 giorni. In questo percorso, dove le coppie si confrontano con le proprie insicurezze e con le proprie tentazioni, dove il loro futuro è in gioco, quanto vale tutto questo? Dagospia ha provato a dare una stima: le coppie percepirebbero tra i 1800 e i 2600 euro a testa, compreso il soggiorno in un resort di lusso come quello di Is Morus Relais in Sardegna. Ma quali sono i fattori che intervengono per quantificare un cachet? Sono diversi. Intanto, la quantità di sponsor che lavora al programma. Inoltre, ci sono altri fattori come gli accordi individuali che un singolo (o una coppia) può prendere con Mediaset.

Quanto guadagna Filippo Bisciglia

Quanto guadagna, invece, Filippo Bisciglia per condurre Temptation Island 2023? Trattandosi di una produzione privata, Mediaset non è obbligata a rivelare i cachet dei suoi dipendenti, ma anche in questo caso il sempre bene informato Dagospia ha lanciato l'indiscrezione. Filippo Bisciglia guadagnerebbe, a partire da questa edizione, 50 mila euro.