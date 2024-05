Quando finisce l’Isola dei Famosi 2024: la data dell’ultima puntata del reality con Vladimir Luxuria

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Sta per concludersi l‘Isola dei Famosi 2024. L'ultima puntata del reality di Canale 5, condotto da Vladimir Luxuria, è prevista per mercoledì 5 giugno. Durante la finale verrà annunciato il vincitore tra i 10 naufraghi ancora in Honduras. Prima del finale, salvo cambi di programmazione, sono previsti altri due appuntamenti: mercoledì 29 maggio e domenica 2 giugno.

Quando va in onda l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2024

Dopo diverse indiscrezioni delle ultime settimane è arrivata la conferma della data della finale dell'Isola dei Famosi 2024. Se prima si parlava di martedì 4 giugno, ora l'ultima puntata del reality è stata spostata a mercoledì 5 giugno. L'appuntamento è alle ore 21.20 su Canale 5, con Vladimir Luxuria alla conduzione, Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti in studio. Prima della finale sono previsti altri due appuntamenti: mercoledì 29 maggio e domenica 2 giugno. Il pubblico da casa potrà scoprire chi saranno i finalisti di questa edizione tra i 10 naufraghi rimasti ancora in gara: Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Karina Sapsai, Linda Morselli, Matilde Brandi, Khady Gueye e Samuel Peron.

Le anticipazioni della puntata del 29 maggio dell'Isola dei Famosi

In attesa della finale, mercoledì 29 maggio andrà in onda una nuova puntata del reality, la dodicesima di questa edizione. In nomination ci cono cinque naufraghi: Artur Dainese, Karina Sapsai, Linda Morselli, Matilde Brandi ed Edoardo Stoppa. Uno di loro dovrà lasciare definitivamente l'Honduras e rinunciare alla vittoria. Leader della settimana al momento sono Khady e Aras, quindi immuni almeno per questa puntata. Salvo cambi di programmazione, dovrebbe andare in onda un altro appuntamento anche domenica 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica, in cui il pubblico da casa scoprirà chi sono i finalisti.