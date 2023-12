Quali programmi tv Rai e Mediaset annunciati nel 2024 sono stati cancellati o rimandati Da Felicissima Sera di Pio e Amedeo a La ruota della fortuna di Gerry Scotti, da Temptation Island Winter con Filippo Bisciglia a Boomerissima di Alessia Marcuzzi, i programmi che hanno subito un cambio di programmazione o che non vedremo in tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Programmi Rai e Mediaset annunciati, poi rimandati e a volte misteriosamente scomparsi dal palinsesto. Da Felicissima Sera di Pio e Amedeo a La ruota della fortuna di Gerry Scotti passando per Temptation Island Winter con Filippo Bisciglia, il Fatto Quotidiano fa il punto sulle trasmissioni annunciate ma che non vedremo mai in tv e quelle che in futuro probabilmente andranno in onda, ma è difficile sapere quando.

I programmi Rai saltati, da Citofonare Rai2 in prima serata a Boomerissima

Alessia Marcuzzi conduttrice di Boomerissima

Partiamo dalla Rai. L'amministratore delegato Roberto Sergio aveva ufficializzato il ritorno di Massimo Giletti a gennaio 2024. Secondo quanto riporta Giuseppe Candela su Ilfattoquotidiano, tuttavia, il giornalista non tornerà prima di settembre del prossimo anno. Il programma The Apprentice di Flavio Briatore era previsto per la primavera su Rai2. Ma anche questo programma, come riporta Dagospia, non andrà in onda quando stabilito. Forse sarà rimandato alla prossima stagione. Salta anche l'appuntamento in prima serata per Citofonare Rai2, a quanto pare per ragioni di budget. Sembra destinato a uno stop anche il programma Boomerissima, condotto da Alessia Marcuzzi. In questo caso, la causa potrebbe risiedere negli ascolti inferiori ai dati sperati.

I programmi Mediaset a rischio, da La Talpa a La ruota della fortuna

Gerry Scotti al timone de La ruota della fortuna

Vediamo ora i programmi Mediaset che non vedremo in tv sebbene siano stati annunciati. Partiamo da Temptation Island Winter, che non andrà in onda. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, inizialmente si era pensato alle Maldive, come location ideale. Poi, l'ipotesi Egitto o Marocco, fino alla decisione di rinunciare al progetto. Salta anche La Talpa. Gli appassionati del reality la attendono con pazienza da anni, ma per il momento non sembra essere all'orizzonte. Sembra destinato a slittare anche il ritorno de La ruota della fortuna, il programma sarebbe dovuto andare in onda durante le feste natalizie, ma per il momento non c'è nessuna traccia. Potrebbe approdare su Canale5 dopo Pasqua. Enrico Papi sarà al timone di due programmi: Tilt e La pupa e il secchione. Ma entrambi sarebbero in attesa della giusta collocazione. E così anche le due serate evento con protagonista Orietta Berti. Salta anche la nuova edizione del programma Felicissima Sera di Pio e Amedeo.