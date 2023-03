Pechino Express, Alessandra Demichelis tra le polemiche: “I poveri dovrebbero bruciare all’inferno” La coppia di “avvocati” di Pechino Express, Lara Picardi e Alessandra Demichelis, lato polemica si è divisa e ha lasciato l’avvocata di Dc Legal show da sola a vedersela con chi non ha compreso minimamente la frase detta in una vecchia diretta Instagram, ovvero: “I poveri dovrebbero bruciare all’inferno”.

A cura di Redazione Spettacolo

Il 9 marzo partirà la nuova edizione di Pechino Express – La via delle Indie. Tutto pronto per l'adventure game di Sky, polemiche incluse, che non possono mai mancare ai nastri di partenza. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio condurranno i concorrenti alla scoperta di terre sconosciute e di situazioni fuori dal loro ordinario. In particolare, la coppia de gli "avvocati" formata da Lara Picardi e Alessandra Demichelis ha già iniziato a farsi conoscere per via di una diretta Instagram dai contenuti a dir poco discutibili.

Andate a scontro da subito con la coppia delle attiviste formata da Giorgia Soleri e Federica Fabrizio, gli "avvocati" Lara Picardi e Alessandra Demichelis lato polemica si è divisa e ha lasciato la Demichelis da sola a vedersela con chi non ha compreso minimamente le frasi dette in questa video su IG. L'avvocata, 34enne di Torino conosciuta sui social network per il suo profilo Dc Legal show, dove si mostra senza filtri e ostenta la sua passione per il lusso e le cose costose, nel video in questione parlava con l'amico Franco, imprenditore di vino.

Nel filmato di pochi secondi, si sente Alessandra Demichelis parlare con l'amico Franco, che pensa bene di introdurre un argomento sensibile senza alcun tatto: "Siamo arrivati in questo posto e c'erano solo escort e poveri, la cosa mi ha esaltato tantissimo". Al che l'avvocatessa replica: "Ti ha esaltato la presenza dei poveri? Che schifo" e l'amico Franco continua: "No aspetta, nello stesso orario mi hanno rigato la Porsche". Qui il punto più basso con la dichiarazione di Alessandra Demichelis finita nuovamente al centro delle critiche: "No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all'inferno". I post contenenti la sua partecipazione a Pechino si sono riempiti di riferimenti a questo video e su di lei più di una nuvola.