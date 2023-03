Pechino Express 2023, Giorgia Soleri e Federippi sollevano la prima polemica contro gli Avvocati Pechino Express non è ancora iniziato, ma il team delle Attiviste è già più che agguerrito. Giorgia Soleri e Federippi in conferenza stampa di presentazione hanno fatto scattare le prime scintille con Gli Avvocati, Lara Picardi e Alessandra Demichelis, che non hanno intenzione di declinare il loro nome al femminile.

A cura di Giulia Turco

Sembra già esserci aria di maretta tra alcune delle coppie in gioco nella nuova edizione di Pechino Express 2023 che sta per iniziare. Sarà un’edizione decisamente piena di brio, quella condotta da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, come si preannuncia già dalla conferenza stampa, durante la quale si sono viste le prime scintille.

Scintille in conferenza stampa tra Avvocate e Attiviste

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del reality di Banijay che si è svolta lunedì 6 marzo, due delle coppie di concorrenti si sono lasciate andare ai malumori. Si tratta de Le Attiviste, coppia composta da Giorgia Soleri e Federica Fabrizio, e Gli Avvocati, la squadra della quale fanno parte Lara Picardi e Alessandra Demichelis. Alle Attiviste, che portano alta la bandiera del femminismo, proprio non va giù che le avversarie abbiano scelto di darsi un nome declinato al maschile.

“Io ho vissuto in un ambiente in cui ho sempre sognato di fare l’avvocato e non mi è mai passato in mente di parlare di avvocata”, chiariscono le due concorrenti. “Non capisco perché ragionare su questo nel 2023: ci sono cose più importanti. Non ho mai sentito in tribunale rivolgersi a qualcuno come l’avvocata o la giudice”. Di tutt’altra opinione, Giorgia Soleri e Federica Fabrizio, che hanno risposto piuttosto seccate: “No, non siamo d’accordo e lo sanno anche loro. Il linguaggio crea la realtà ed è importante dare un nome alle cose. Non ci sono questioni inutili o futili. Avvocata esiste e non capisco perché cambiare la desinenza di genere”.

I concorrenti di Pechino Express 2023

È la prima volta per Giorgia Soleri e Federica Fabrizi in tv. Le due attiviste, che portano avanti battaglie a tema femminile soprattutto sui social, ma ora hanno intenzione di ampliare i confini anche al di fuori dei loro profili Instagram. “Ho accettato Pechino Express per raggiungere più persone con i miei temi. Per forza di cose, i social non arrivano proprio a tutti.” Sono solo una delle nove coppie in gara quest’anno all’adventure game. Ecco la lista completa di concorrenti: