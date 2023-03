Federica Pellegrini e Matteo Giunta: “Pechino Express? Condizioni al limite per persone e animali” La coppia, protagonista della prossima edizione di Pechino Express che prende il via dal 9 marzo, ha condiviso alcune riflessioni con il settimanale “F” sulle condizioni delle popolazioni indiane.

Pechino Express è stata un'esperienza difficile per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La coppia, protagonista della prossima edizione che prende il via dal 9 marzo, ha condiviso alcune riflessioni con il settimanale "F", l'allegato settimanale del Corriere della Sera. I due hanno chiuso con il nuovo agonistico e hanno cominciato questa nuova fase della vita pubblica. "È stata una bella esperienza, anche se all'inizio ero scettica", esordisce Federica Pellegrini. Matteo Giunta invece racconta che gli era stato proposto di fare L'Isola dei Famosi: "Non era il mio mondo, ma avevo detto che mi sarebbe piaciuto partecipare a Pechino. E che però l'avrei fatto solo con Federica". E la Pellegrini: "Hanno iniziato a girarmi intorno come gli squali".

Le parole della coppia

Pechino Express è stato un modo per testare la tenuta della coppia, come hanno confermato entrambi: "Le nostre belle litigate ce le siamo fatte. Un po’ per darci più carica nelle sfide, anche se ho visto in Matteo dei lati competitivi che non conoscevo. In realtà abbiamo lavorato soprattutto di squadra. Già lo avevamo fatto, ma un conto è io in vasca e lui fuori, un altro è giocare alla pari, dallo stesso lato della barricata". Ma l'adattamento non è stato facile, come ha confermato Federica Pellegrini:

È stata più pesante di quanto mi aspettassi. L’India è un’esperienza affascinante ma difficile. Personalmente mi faceva soffrire molto vedere i cani in strada, erano tantissimi e in condizioni al limite. D’altra parte se vedi lo stato di povertà in cui vivono le persone, non puoi pensare che ci sia attenzione per gli animali. Ma avendo quattro cani che tratto come figli, questa cosa mi ha spezzato il cuore

Il futuro e il ruolo della donna nella coppia

Federica Pellegrini ha poi commentato la sua condizione di donna senza figli, commentando il monologo di Chiara Francini al Festival di Sanremo 2023:

La pressione sociale su questo argomento è insopportabile. Poi, io capisco che la gente ti chieda dei figli senza cattiveria, ma se ognuno ti fa la stessa domanda diventa una voce insistente che alla fine ti perfora la testa. È ovvio che se dovesse succedere saremmo contenti, penso sia la cosa più bella del mondo, ma non voglio vivere la pressione di doverlo fare per forza altrimenti mi sento sminuita. Mi dà fastidio che la donna in Italia debba ancora stare nel ruolo che gli uomini le hanno riservato e debba essere omologata nelle scelte di essere moglie e subito dopo madre. Adesso i tempi stanno cambiando, le donne stanno alzando la voce.

L'itinerario di Pechino Express 2023

L'itinerario di Pechino Express 2023 si sviluppa lungo la celebre "via delle Indie". Partendo dalla metropoli Mumbai, i concorrenti esploreranno l'India fino a spingersi verso il Borneo malese e poi in Cambogia. Il traguardo finale sarà invece ad Angkor. Costantino della Gherardesca confermato conduttore insieme al mattatore Enzo Miccio.