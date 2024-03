Pechino Express 2024, seconda puntata: cosa è successo e quale coppia è stata eliminata Nella seconda puntata di Pechino Express 2024, la prima coppia di questa edizione ha dovuto interrompere il viaggio lungo La Rotta del Dragone. I Caressa invece sono arrivati per primi al tappeto rosso di Cao Bang. Ecco chi sono gli eliminati e cosa è successo durante la tappa. Attenzione: spoiler. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pechino Express 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giovedì 14 marzo è andata in onda la seconda puntata di Pechino Express 12. Le otto coppie in gara hanno affrontato una nuova tappa lungo La Rotta del Dragone. Dopo aver raggiunto la città di Lang Son alla fine della prima puntata, i viaggiatori hanno percorso 180 km arrivando a Cao Bang, dove hanno scoperto l'esito della busta nera. I Caressa sono arrivati primi, mentre Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi (I Romagnoli) sono stati eliminati. Ecco cosa è successo durante la seconda puntata di Pechino Express.

Scontro tra Le Amiche e I Romagnoli : quale coppia è stata eliminata nella seconda puntata

A saltare per primi sul tappeto rosso a Cao Bang, in Vietnam, sono stati Fabio Caressa e la figlia Eleonora (I Caressa). In quanto vincitori della tappa, è toccato a loro decidere quale coppia eliminare. Se I Fratm si sono salvati per un pelo, al penultimo e ultimo posto si sono classificate invece Le Amiche (Barbara Petrillo e Maddalena Corvaglia) e I Romagnoli (Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi). I Caressa hanno scelto di mandare a rischio eliminazione questi ultimi. Poi il verdetto della busta nera: eliminati. I Romagnoli sono gli eliminati della seconda puntata di Pechino Express e la prima coppia a dover lasciare questa edizione. "Avete portato un pò della vostra terra, sicuramente i vostri figli saranno fieri di voi", ha detto Costantino Della Gherardesca ai due concorrenti. "É stato un viaggio nell'umano, ci ha regalato tantissime gioie. Farlo con mia moglie è stato impagabile", ha detto il noto comico. E anche la moglie è d'accordo: "Non mi sarei mai immaginata di fare una cosa così, fuori da tutto l'immaginario".

Cosa è successo nella seconda puntata di Pechino Express

Nella seconda puntata di Pechino Express, i concorrenti hanno percorso 180 km, fino alla cittadina di Cao Bang, dove ad attenderli c'era Costantino. I Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara) sono stati i più veloci nella tappa intermedia e hanno conquistato l'immunità, dopo aver portato in dono al tempio una gallina bollita e un dragon fruit. Qualche problema tecnico invece per I Brillanti e Italia-Argentina, che hanno preso una bandiera nera e sono dovuti tornare al punto di partenza. Poi una grande sorpresa attende i viaggiatori durante la prossima puntata: l'ingresso di una nuova coppia. Come si vede dalle anticipazioni, si tratta delle ballerine Maddalena Svevi e Megan Ria, concorrente della scorsa edizione di Amici, pronte a mettersi in gioco.