Pechino Express 2022, nessun eliminato nella settima puntata La coppia Italia-Brasile, composta da Nikita Pelizon e Helena Prestes, è stata eliminata ma salvata con il jolly nel corso della settima puntata di Pechino Express. Gli sciacalli sono i vincitori di puntata.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pechino Express 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La coppia Italia-Brasile sono gli eliminati della settima puntata di Pechino Express 2022. Nikita Pelizon e Helena Prestes sono arrivati ultimi e non sono stati salvati. Per loro il viaggio poteva finire qui: sono uscite dal gioco nel momento in cui hanno fatto tappa a Petra. Il punto è che Enzo Miccio ha estratto il jolly e quindi sono salve. Non c'è stata l'eliminazione e potranno giocarsi ancora la vittoria finale nelle prossime puntate.

Quale coppia è stata eliminata nella puntata del 21 aprile 2022

La settima puntata di Pechino Express 2022 ha visto l'eliminazione della coppia Italia-Brasile. Loro hanno avuto la Bandiera Nera e sono retrocesse all'ultimo posto. Gli Sciacalli decidono di eliminare la coppia e salvano gli indipendenti. Enzo Miccio ha estratto il jolly e le ha salvate. Nikita Pelizon e Helena Prestes hanno promesso a Enzo Miccio e tutti di impegnarsi di più nelle prossime prove. Il fatto che non ci sia stata l'eliminazione consente alla coppia di potersi misurare ancora per ambire alla vittoria finale: tutto può succedere, tutto è ancora in gioco.

La classifica dopo la settima puntata

La classifica della settima puntata che ha visto come percorso la partenza ad Aqaba e l'arrivo a Petra è stata la seguente: al primo posto, ci sono Gli sciacalli (Aurora Leone e Gianluca Fru); al secondo posto I pazzeschi (Victoria Cabello e Paride Vitale), al terzo posto Mamma e figlia (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni), al quarto posto Italia-Brasile (Nikita Pelizon e Helena Prestes) e al quinto posto gli indipedenti (Bugo e Cristian Dondi). Gli sciacalli – Aurora Leone e Gianluca Fru – hanno deciso di salvare proprio gli indipendenti, composti da Bugo e Cristian Dondi. Nella puntata sono state completate diverse prove: il percorso deserto del Wadi Rum ha visto quattro tappe intermedie.