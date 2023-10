Paura a L’aria che tira, Parenzo: “Allarme bomba nella scuola dei miei figli, sto sentendo mia moglie” Davide Parenzo, mentre era in diretta nel programma di La7 L’Aria che tira, ha annunciato la notizia di un allarme bomba nella scuola ebraica di Roma frequentata dai suoi figli. Poi il sollievo, si trattava di un’esercitazione.

A cura di Daniela Seclì

Paura in diretta nel corso della puntata del programma di La7 L'Aria che Tira, trasmessa mercoledì 18 ottobre. Davide Parenzo ha appreso in diretta di un allarme bomba nella scuola frequentata dai suoi figli:

Una telefonata al 112 ha segnalato un allarme bomba nella scuola ebraica di Roma al Portico D'Ottavia. I Carabinieri hanno subito attivato la procedura e i bambini sono stati fatti uscire. Sono in corso le verifiche degli artificieri dei carabinieri, sul posto c'è anche la polizia.

Davide Parenzo chiama la moglie dopo l'allarme bomba nella scuola dei figli

Davide Parenzo ha comprensibilmente faticato a nascondere l'apprensione: "Voglio chiedere scusa al pubblico, capisco che gli affari privati non sono pubblici. In questo caso c'è una questione particolare che mi riguarda. Dopo le vicende di Bruxelles mi pare chiaro che nelle prossime 24, 48 ore la situazione non sarà serena". Dunque, ha passato la palla ai suoi ospiti che hanno commentato la notizia che arrivava da Roma. Quando ha ripreso la parola, ha ammesso che mentre gestiva la conduzione del programma, era anche in contatto con la moglie per assicurarsi che i suoi figli fossero al sicuro:

Vi chiedo scusa, nel frattempo mi sto anche scrivendo con mia moglie per cercare di capire la questione dei bambini. Tolgo la parte emotiva e torniamo alla notizia. Poco fa la scuola ebraica di Roma è stata evacuata. I bambini sono al sicuro. Vi chiedo scusa, ho da gestire sia la parte qui che quella privata.

Falso allarme, si trattava di un'esercitazione

La comunità ebraica di Roma ha fatto sapere che si è trattato di un'esercitazione già prevista. In una nota si legge: "Quanto avvenuto questa mattina alla scuola del Portico d'Ottavia era un'esercitazione e quindi l'allarme bomba era fittizio e l'evacuazione della scuola concordata precedentemente".