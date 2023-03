Oriana va in finale al Gf Vip perché si è resa impermeabile alle critiche dei perbenisti

A cura di Grazia Sambruna

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oriana Marzoli è la prima finalista del Grande Fratello Vip 2023. La proclamazione è avvenuta durante la diretta di lunedì 6 marzo quando la “Reina”, così viene soprannominata da Alfonso Signorini nonché dai fan del reality, è uscita vincitrice da una tosta nomination a sette ottenendo il 28,3 % delle preferenze al televoto e guadagnandosi così un posto assicurato alla finale dello show, prevista agli inizi di aprile. Dietro di lei Edoardo Tavassi (26,5 %) e la sua nemesi Antonella Fiordelisi (24,2 %). Andiamo ad analizzare le ragioni di questo meritatissimo trionfo.

“Avrai pure due milioni di follower su Instagram, ma qui in Italia ti conoscono giusto tuo padre e tuo zio”, questa affilata osservazione che Edoardo Tavassi le fece pochi minuti dopo averla incontrata in quel di Cinecittà non è poi tanto lontana dalla realtà. Oriana Marzoli, classe 1992, ha varcato la porta rossa a reality già avviato, per la precisione al 46esimo giorno, e di certo non era un nome conosciuto nel nostro Paese. Partendo, dunque, “svantaggiata” rispetto ad altri concorrenti sulla carta certamente più “Big” di lei, come ha fatto a entrare così tanto nel cuore del pubblico?

Oriana Marzoli è, innanzitutto, un perfetto personaggio da reality. Questo anche grazie alla sua lunga esperienza sul campo. In patria ne ha fatti ben quattro (Muyeres y Hombres, da corteggiatrice e poi da tronista, Supervivientes, Amor Aproba e La Casa Fuerte), forgiata dal fuoco di mille telecamere puntate su di lei da quando aveva 20 anni, certo non poteva che diventare smaliziata professionista del settore. Insomma, lo fa di lavoro. E si vede. Forse anche per questo, la Vippona dai capelli platino si è dimostrata in grado di gestire dinamiche che avrebbero messo a dura prova i nervi di Gandhi.

E lo ha fatto con un’arma pressoché infallibile: la leggerezza. Ciò non significa che non sia capitato di vederla infuriata, anzi: parte a razzo ogniqualvolta le capiti di subodorare sentore di catfight in diretta. E non molla l’osso fino a che non ritiene di essere uscita vincitrice dal confronto. Oltre alla foga imperiale che la contraddistingue, come ogni protagonista che si rispetti, ha fronteggiato più di un conflitto “narrativo” per arrivare in cima.

Partiamo da quello che è stato spacciato per il suo “peccato originale”: appena entrata nella Casa, ha ceduto al fascino del latin lover Antonino Spinalbese, come altre prima di lei. L’ex di Belen l’ha sostanzialmente sedotta e abbandonata nel giro di qualche notte di passione e Oriana, per la narrazione che il reality ha voluto fare di questa vicenda in diretta, è pure passata da “colpevole”. Signorini non ha mai perso occasione di costringerla, in puntata, al faccia a faccia con l’uomo che l’aveva prima irretita e poi dimenticata. “Sono stato con una Ferrari (Rodriguez, ndr), capisci che ora non posso mica accontentarmi di una Porsche”, è arrivato a dirle lui, tra il plauso generale di conduttore e opinioniste. Conduttore e opinioniste che le hanno sempre dato della “superficiale”, descrivendola come una che “avrebbe dovuto pensarci meglio prima di concedersi” e individuando poi in questa sua “leggerezza”, qui in accezione negativa, il motivo per cui Spinalbese si fosse stancato così in fretta di lei. Bentornati nel 1923.

Oriana e Antonino al Gf Vip

Di più, superato lo scorno per il vile abbandono di Spinalbese, Oriana si è invaghita di Daniele Dal Moro. Quest’ultimo, però, ha continuato (e prosegue tuttora) a ribadire che “non si fida” di lei “per via del tuo trascorso qui dentro”. Con chiaro riferimento al porcino affaire Antonino. Un messaggio dalle parti dell’horror, ma che ha subito attecchito nella Casa. Ancor più abominevole, dunque, il momento in cui Signorini si è permesso di chiedere a mamma Marzoli, entrata per una sorpresa alla Vippona: “Che problemi ha sua figlia con gli uomini?”. Nessuno, si direbbe, a parte quelli che, per qualche ragione, state cercando di farle venire.

In tutto ciò, Oriana non ha mai ceduto alla tentazione di passare per “vittima”. Sarebbe stato molto facile. Nonché, facendo due calcoli, utile ai fini di ingraziarsi il pubblico. E, chiusa la porta Spinalbese, ha cercato di rifarsi una vita, pure sentimentale, nella Casa. Il fatto che non abbia avuto nuovamente fortuna, almeno per ora, è un plus per l’empatia che riesce a suscitare nel pubblico. Totalmente disinteressata alle critiche sterili che le vengono rivolte, prosegue per la sua strada. Che sia pure verso un ennesimo due di picche, non importa.

Come non riconoscersi in Oriana, del resto, quando si mette a origliare Dal Moro fuori dalla porta dal confessionale per cercare di carpire cosa pensi veramente di lei. È arrivata perfino a chiedere lumi alla ex di lui, Martina Nasoni, nella speranza di estrapolare qualche dettaglio in più sul carattere schivo e riservato del Vippone. Tutto o quasi contro il regolamento ma, non c’è dubbio, una di noi.

Oriana e Daniele al Gf Vip

Dallo studio continuano a ripeterle che non dovrebbe curare così tanto il proprio aspetto perché “passi da superficiale”. E lei abbonda col make up, tenendo il suo oramai mitologico lipstick sempre a portata di mano. Infiniti, anche, i rimbrotti che da sempre riceve su alcol e turpiloquio (come fosse l’unica a bere e dire parolacce lì dentro). Impermeabile a ogni reprimenda, si ostina a essere quello che è: ossia anche una party girl che, quando provocata, risponde a tono.

Verrebbe da sottolineare, tra l’altro, come non ci sia niente di male a finire una serata di baldoria alticcia, checché ne pensi o dica Signorini. "Tu nemmeno questo potresti fare” ha risposto a Martina Nasoni, quando le ha dato a viso aperto della “escort”. Obbligata poi a chiederle scusa in diretta, nuovamente ci domandiamo, perché mai? In fin dei conti, Oriana Marzoli è un fulgido esempio di autodeterminazione e indipendenza. Nonché un bello schiaffo sul grugno ai perbenisti, veri o presunti. Anche “solo” per questo, è e sarà un piacere vederla in finale. “Reina” si nasce, lei nei reality è nata così e poco importa se, di quando in quando, le cade la corona.