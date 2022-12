Antonino e Oriana amici di letto: “L’ho nascosto solo per te, l’uomo può fare quello che vuole” Antonino sbrocca e rivela l’accordo che aveva con Oriana: “Io e te abbiamo deciso di essere quel tipo di amici, ma ero in difficoltà perché non volevi che si sapesse”, spiega. “Io non avevo problemi, ero single e si sa che per la gente l’uomo ha questo privilegio, anche se ingiustamente”.

Antonino Spinalbese non ci sta più e decide di rivelare qual era l'accordo messo in piedi con le donne della casa per finire al centro delle dinamiche. Stufo delle provocazioni di Oriana, che ormai sembra fare un gioco in solitaria, Antonino sbotta e racconta ai quattro venti cosa si sono detti ai tempi del suo ingresso sotto alle coperte.

La lite tra Antonino e Oriana ormai distanti

Oriana e Antonino non sembrano più in alcun modo poter giocare di squadra. "Nonostante mi hai fatto quei discorsi sulla Ferrari e sulla Porche, nonostante sia stata male non ti ho mai voluto far passare per uno str*onzo. Anche Sonia mi disse ma come fai a perdonarlo?", spiega l'influencer. Antonino decide di non stare più al suo gioco e rivela: "Ma perché eri tu a volere quella roba lì, non io. Te l'ho detto sotto alle coperte. E tu continuavi", dice a proposito della loro relazione di letto.

Secondo Oriana però i patti non sarebbero stati chiari sin dall'inizio tra loro, ecco perché si sarebbero rotti gli equilibri. "Io e te abbiamo deciso di essere quel tipo di amici", mette in chiaro lui. "Io ero in difficoltà perché tu non volevi che uscisse questo. Io non avevo nessun problema perché sono single". "Anch'io", ribatte Oriana. "Sì, ma l'uomo ha il privilegio di fare quello che gli pare per la gente, ingiustamente".

Antonino minaccia di rivelare un presunto accordo con Giaele

La lite tra Antonino e Oriana accende la scintilla anche con Giaele. Spinalbese sarebbe rimasto deluso dall’amica che non ha preso le sue difese. “Dopo tutti i triangoli che hai fatto..”, ha replicato lei. Parole che hanno mandato Antonino su tutte le furie. "Giaele, io e te sappiamo anche la nostra verità. Ascolta, non fare la furba. Perché se io dovessi fare la stessa cosa che sto facendo con Oriana faresti una brutta figura tu ok? Lo sai benissimo”, ha sbroccato Antonino. “ Quindi non fare la furba. Basta mi tutti quanti rotto le pa..e. Tu, lei e basta, Ginevra no. E Ginevra sai perché applaudiva? Perché non lo sapeva di Oriana”.