Oriana Marzoli e la tormentata storia con l’ex Eugenio Gallego, dopo una lite finirono in carcere L’ex di cui Oriana Marzoli parla nella casa del GF VIP è Eugenio Gallego, un uomo lontano dal mondo della tv, direttore amministrativo di un’agenzia di autonoleggio a Madrid. La storia d’amore è finita prima che la concorrente arrivasse in Italia: nel febbraio 2022 per un’accesa lite finirono in carcere.

La protagonista nonché la preferita della settimana nella casa del Grande Fratello VIP, Oriana Marzoli, in questi giorni ha citato diverse volte il suo ex fidanzato. Più volte ha ripetuto di pensare ancora alla storia che avrebbe chiuso definitivamente dopo quattro anni: "Qui dentro faccio finta che mi interessi qualcuno ma in realtà nessuno, il mio cuore è occupato dal mio ex", le sue parole due giorni fa. La modella venezuelana aveva infatti raccontato di aver lasciato la Spagna per dimenticarlo: l'uomo di cui parla non sarebbe Ivan Gonzalez, come in molti sui social credono, bensì Eugenio Gallego. Dai racconti fatti nella casa del GF VIP e stando a quanto raccontano i tabloid spagnoli, la loro sarebbe stata una storia tormentata da tradimenti, scenate di gelosia e atti violenti. Nel febbraio 2022 la coppia finì in carcere.

La rissa con Eugenio Gallego conclusasi in tribunale

Oriana Marzoli lo scorso anno si è resa protagonista di un caso di cronaca molto chiacchierato in Spagna. La concorrente del GF VIP nel febbraio 2022 finì in carcere con l'ex fidanzato Eugenio Gallego: un'accesissima discussione in casa si trasformò in una rissa che costrinse l'intervento della polizia. Durante lo scontro era presente anche Cristina Marzoli, la madre di Oriana, e fu lei a chiamare gli agenti, in preda al panico. Su Telecinco.es si legge che l'attuale Vippona diede spettacolo in caserma, "Urlava contro i poliziotti" tra le lacrime. Nonostante il dolore però, non avrebbe sporto denuncia contro il suo ormai ex fidanzato "per non fargli del male". Tuttavia, a causa delle contusioni e dei segni di violenza evidenti, fu la polizia ad agire d'ufficio e a sporgere denuncia per violenza di genere contro Eugenio Gallego, stando a quanto si legge.

Ph credits Instagram

L'episodio sancì la fine della tormentata storia d'amore. A Mtmad pochi giorni dopo l'accaduto, la Marzoli fece chiarezza sui fatti raccontando di non volerlo più incontrare: "Ho chiuso questo capitolo della mia vita, non mi pento di averlo conosciuto perché l'ho amato con tutto il mio cuore e le mie forze. Nessuna donna merita ciò, ognuno ha preso la sua strada. Io desidero il meglio per lui, così come lui per me. Siamo d'accordo che la miglior cosa è non vederci più. Non volevo vedere la realtà, facevo passare tanti errori". Da allora l'influencer sarebbe tornata a parlare della relazione lo scorso agosto: senza fare nomi spiegò di aver messo definitamente un punto alla relazione, una scelta giusta per la sua vita seppur dolorosa.

Chi è Eugenio Gallego, ex fidanzato di Oriana Marzoli

Seppur intervallata da diverse relazioni con altri partner, Oriana Marzoli è stata legata per circa quattro anni a Eugenio Gallego, un uomo lontano dalle luci dei riflettori. Il suo profilo Instagram non risulta attivo, ma attraverso l'account su Linkedin si scopre che è il direttore amministrativo di un'agenzia di autonoleggio a Madrid, in Spagna. Stando a quanto riportano i media spagnoli sarebbe il figlio di Eugenio Gallego Perales, un rinomato promotore immobiliare, e di Lourdes Ortiz-Echague, parente di José Ortiz Echague, fondatore e primo presidente della casa automobilista Seat.

Le parole di Signorini a Oriana: "Storia analoga a quella di Murgia e Andrea Maestrelli"

Nella puntata andata in onda ieri sera il GF VIP ha fatto una sorpresa ad Oriana Marzoli. Nel giardino della casa è entrata la madre della concorrente, Cristina Marzoli. Prima che facesse il suo ingresso però, Alfonso Signorini ha ricordato alla Vip la sua ultima storia d'amore: "Sei una persona che ha vissuto sempre con grande passione, che non è scesa mai a compromessi. Hai avuto un rimpianto, soprattutto con gli uomini. Alcune storie sono finite male, improvvisamente. Ti sei ritrovata nella storia della Murgia e di Andrea Maestrelli, hai avuto una storia analoga nella quale ve le siete suonate di santa ragione", le parole del conduttore alle quali la Marzoli ha replicato con un sì.