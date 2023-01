Oriana Marzoli flirta con Daniele ma ammette: “Il mio cuore è occupato, qui non mi interessa nessuno” Oriana Marzoli nella notte si è lasciata andare ad una confessione mai fatta prima d’ora. Nella casa del GF VIP la concorrente venezuelana si sta divertendo a creare diverse ship e dinamiche, il suo cuore però è occupato dal suo ex: “Qui dentro faccio finta che mi interessa qualcuno ma non mi interessa nessuno”, le sue parole.

A cura di Gaia Martino

Nella notte Oriana Marzoli si è avvicinata particolarmente a Daniele Dal Moro. Durante la serata nella casa del GF VIP l'influencer venezuelana ha rivolto molte attenzioni al suo inquilino con il quale ha spesso litigato: ha chiesto a Nicole Murgia, interessata all'ex tronista, se le desse fastidio, poi è corsa da lui. La Marzoli in realtà penserebbe ancora al suo ex: "Il mio cuore è occupato, poi qua dentro faccio finta che mi interessa qualcuno ma non mi interessa nessuno".

La richiesta di Oriana Marzoli a Nicole Murgia

Nella notte al GF Vip Oriana Marzoli ha parlato con Nicole Murgia prima di gettarsi tra le braccia di Daniele Dal Moro. "Condividiamo un po' dai, era mio prima", le parole della venezuelana alla quale la Murgia ha replicato: "Ancora con questa storia? Io non condivido niente, non mi rompere i co*lioni". "Io non ce la faccio più, voglio un abbraccio" ha continuato Oriana, "E vai, io non condivido niente" ha concluso Nicole.

Nonostante le parole della sua inquilina, la Marzoli non ha perso tempo per abbracciare e baciare Daniele: si è avvicinata a lui in cucina, prima di essere trasportata in braccio.

I gesti d'affetto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Dopo lo sfogo con Nicole, Oriana Marzoli è corsa da Daniele Dal Moro: i due si sono scambiati diversi gesti d'affetto tra il salotto e la cucina. Baci, carezze e abbracci: "Tu sei tutto fumo e niente arrosto", le parole dell'ex tronista prima che Oriana lo abbracciasse. "Fai tanti casini per niente" ha continuato prima che la Vippona gli sussurrasse qualcosa all'orecchio.

I due sono stati a lungo in cucina ad abbracciarsi, visibilmente imbarazzati. Oriana Marzoli è salita poi in braccio al suo inquilino, con atteggiamenti provocatori ha scherzato con lui stringendolo a sé con le gambe: "Mi blocchi la circolazione". Poco dopo i due sarebbero entrati in stanza insieme: una telecamera li ha ripresi stesi sullo stesso letto.

La confessione di Oriana Marzoli

Nonostante si stia divertendo a creare diverse dinamiche, Oriana Marzoli ha ammesso di avere un pensiero fisso, il suo ex. Dopo Antonino Spinalbese, con il quale ha trascorso una notte di passione, si è avvicinata a Luca Onestini, poi Daniele Dal Moro. La concorrente del reality, volto televisivo spagnolo, ieri sera a Nicole Murgia e Davide Donadei si è però lasciata andare ad una confessione privata che non aveva mai fatto prima d'ora: "Il mio cuore è occupato dal mio ex, poi qui dentro faccio finta che mi interessa qualcuno ma non mi interessa nessuno". Seppur non abbia fatto nomi, l'ex a cui potrebbe fare riferimento è Ivan Gonzalez.