Oriana Marzoli e l’ex fidanzato Eugenio Gallego con cui è finita in carcere: “Gli ho dato un morso” Oriana Marzoli, pungolata dal conduttore Alfonso Signorini, ha raccontato un episodio legato alla sua storia d’amore con Eugenio Gallego: “Gli diedi un morso e passammo la notte in carcere”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per la prima volta dal momento in cui è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha raccontato la sua storia d'amore con Eugenio Gallego, ex fidanzato con il quale ha vissuto una relazione tormentata. Alfonso Signorini è stato costretto a pungolarla più volte perché Oriana si decidesse a raccontare perché la venezuelana, per la prima volta, avrebbe preferito restare in silenzio. "So che non vuole che si faccia il suo nome", ha precisato. Ma quando ha compreso che quanto accaduto tra loro era già di dominio pubblico, Oriana ha deciso di dire la sua.

Perché la polizia ha portato Oriana Marzoli in carcere

"L'ho spiegato anche in Spagna", ha dichiarato Oriana, ricordando l'episodio della notte in carcere, "Durante una serata, lui era sparito perché come sempre andava a cercare donne. Quando siamo tornati a casa, lui mi ha preso il teoefono, io ho preso il suo e ho trovato tantissime cose. Ho chiamato mia madre per chiederle di chiamarlo e dirgli di andarsene da casa mia perché non volevo stare con lui. Mia madre ha chiamato e, visto che lui non rispondeva, si è spaventata e ha chiamato la polizia. Sono venuti a casa e abbiamo trascorso la notte in prigione".

Oriana racconta la storia con Eugenio Gallego al GF Vip

Oriana dell'ex Eugenio Gallego: "Non mi manca"

"Ma tu gli hai dato un morso?", ha quindi chiesto il conduttore, domanda di fronte alla quale Oriana ha ammesso l'accaduto: "Non sono pazza, lui si è comportato in un certo modo e io ho risposto. Ho dato tutto a questa persona. Quella notte, mi ha tagliato le mutande". La venezuelana ha chiarito infine di avere superato quella storia d'amore e di non avere intenzione di tornare insieme al suo ex: