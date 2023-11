Morgan prima della puntata di X Factor: “Vogliono mandare i miei fuori onda, sono sceneggiatura”

Morgan pubblica un video a pochi minuti dall’inizio della nuova puntata di X Factor in cui denuncia che il programma si starebbe preparando a mandare in video una serie di fuori onda girati prima della decisione di estromettere Morgan dal cast del talent show, filmati che racconterebbero quanto sarebbe accaduto dietro le quinte. Episodi tanto gravi, secondo la versione di Fedez, da costringere Sky ad allontanare il musicista.

“Si sta configurando una situazione anomala e anticostituzionale. C’è questa notizia: a X Factor questa sera vogliono mandare dei fuori onda che mi dipingerebbero in maniera negativa. Ma dopo avermi licenziato, loro possono pensare di avermi lo stesso nella loro puntata?”, si chiede Morgan nel filmato pubblicato sui suoi canali social, “Loro mi hanno licenziato, rimuovendomi da un incarico di lavoro senza legittimità e senza motivo. Adesso vogliono avermi ugualmente nel loro programma pur avendomi descritto come un elemento negativo, senza che io abbia fatto nulla di negativo. Anzi, avendo portato contenuti musicali nella loro trasmissione morente perché non la guardava più nessuno”.

“Mi hanno avuto. La gente è tornata a parlare di X Factor e a guardare X Factor. Mi hanno umiliato, provocato e pare che questa sera vogliano fare una cosa immorale nei confronti del lavoratore che io sono”, tuona ancora il musicista, “Usano la mia figura ancora pur avendomi cacciato. Vogliono convincere la gente che io sia un bruto quando invece non esiste in televisione il concetto di fuori onda perché siamo microfonati sotto le giacche”. L’ex giudice sostiene quindi che quanto girato dietro le quinte sia frutto di una sceneggiatura necessaria a costruire il racconto televisivo del talent:

Dal momento in cui mettiamo piede nello studio televisivo, già dal pomeriggio, siamo microfoni e lo sappiamo benissimo. Quello è il momento in cui ha inizio il racconto del talent show televisivo. Loro vorrebbero far credere che quando uno sta facendo una sceneggiatura televisiva sta agendo veramente nella realtà? Vogliono spacciarla per verità. Il mio vaff*** fa parte del racconto televisivo, è una sceneggiatura, non esiste fuori onda in televisione. Viene filmato e raccontato tutto quello che avviene dai corridoi al palco. Appositamente ci sono i microfoni per registrare quello che si dice quando non sei davanti alla telecamera. Anche il vaff** fa parte del racconto televisivo, non è un’offesa. Immaginatevi, facciamo un film: Jack lo Squartatore, che nel film fa lo squartatore, dopo viene denunciate perché simula di squartare le persone. Il meccanismo è questo ed è scorretto. Loro non possono trattare una persona in questo modo. Dicono che mandano in onda i fuori onda, ma i fuori onda sono racconto televisivo, sono una narrazione che loro hanno potuto far solo perché c’ero io. Si può sintetizzare con Morgan è lì per fare Morgan, e se fa Morgan lo cacci? Adesso però loro che mi hanno cacciato non possono avermi lo stesso Perché sennò la gente lo guarda comunque per vedere le vicissitudini di questa questione. Invece non devono averlo, non devono avere la botte piena e la moglie ubriaca. In che realtà siamo? Opponiamoci a questa cosa. È un’ingiustizia, una scorrettezza. Mi stanno massacra