Miss Italia torna a Salsomaggiore Terme dopo 13 anni, le finali del concorso a novembre Miss Italia torna a Salsomaggiore Terme, dopo tredici anni dall’ultima edizione del concorso di bellezza nella cittadina emiliana. Ad annunciarlo è il sindaco che, insieme a Patrizia Mirigliani, rivela le date delle finali il prossimo novembre.

A cura di Ilaria Costabile

Miss Italia torna a casa: dopo tredici anni di assenza, il noto concorso di bellezza, sarà nuovamente allestito a Salsomaggiore Terme, come annunciato dal sindaco della città, Luca Musile, insieme a Patrizia Mirigliani, rivelando anche le date delle finale, il prossimo novembre. La premiazione a quanto pare, dovrebbe tornare in Rai, anche se adesso le conferme sembrano essere ancora lontane.

Le parole del sindaco di Salsomaggiore Terme

Un annuncio inatteso che, però, rappresenta un ritorno alle origini per il celebre concorso che si riappropria della sua identità. Il sindaco, quindi, ha dichiarato con grande orgoglio che la città emiliana è pronta ad accogliere le 40 finaliste, due per regione, che si contenderanno il titolo nella settimana che va dal 7 all'11 novembre:

È con grande orgoglio che posso annunciare, dopo tanti anni, il ritorno di Miss Italia a Salsomaggiore Terme. Questa separazione non ha portato bene né alla città né al concorso. Il ricostituirsi di questo binomio mi auguro possa rappresentare la rinascita di entrambi. Questo evento ci offre l'opportunità di celebrare la bellezza in tutte le sue forme, di promuovere l'empowerment femminile e di ispirare le generazioni future.

I ringraziamenti di Patrizia Mirigliani

Dopo alcune querelle relative alla struttura stessa di Miss Italia, che hanno avuto il merito di riportare in auge la manifestazione, non senza contraddizioni, a commentare la notizia non poteva mancare, ovviamente, Patrizia Mirigliani. Volto indiscusso del concorso, si è detta felice di questo ritorno, ma non ha esitato a ringraziare anche le altre località che hanno ospitato le aspiranti miss in questi anni: