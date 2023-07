Ragazzo trans si iscrive a Miss Italia: “Sono nato donna come prevede il regolamento di Mirigliani” L’attivista Federico Barbarossa si è iscritto al concorso di Miss Italia, dopo che Patrizia Mirigliani ha dichiarato: “Nel regolamento c’è scritto che devi essere donna dalla nascita per partecipare”. Spera che altre persone seguano il suo esempio “per prendersi beffa di queste posizioni fuori dal tempo”.

A cura di Daniela Seclì

A sinistra Patrizia Mirigliani, a destra Federico Barbarossa

Patrizia Mirigliani è stata chiara quanto al concorso di Miss Italia: "Nel regolamento c’è scritto che devi essere donna dalla nascita per partecipare. Non lo cambio in corsa con delle ragazze già in concorso, mi sono rotta di questo politicamente corretto per cui ti devi adeguare in due giorni. Si rispetti il mio pensiero libero e non politicizzato”. E, allora, il giovane Federico Barbarossa, ragazzo trans e attivista dell'associazione barese Mixed LGBTQIA+, ha deciso di iscriversi al concorso: "Sono nato donna".

Il gesto di un ragazzo trans: "Miss Italia? Posizioni fuori dal tempo"

In alcune dichiarazioni pubblicate dalla pagina Instagram di Mixed, Movimento Indipendente X Eguali Diritti, Federico Barbarossa ha spiegato di essere nato donna. Visto che Patrizia Mirigliani ha specificato che per partecipare al noto concorso di bellezza occorre essere "donna dalla nascita", ha deciso di iscriversi:

Quando ho sentito parlare dell'assurdo regolamento mi è venuto spontaneo! Sono stato assegnato al genere femminile alla nascita, ma mi sono sempre sentito un ragazzo. Auspichiamo che il gesto susciti il clamore mediatico che serve per rimettere al centro questi temi. E che tante altre persone "donne alla nascita" si iscrivano in massa al concorso per prendersi beffa di queste posizioni fuori dal tempo, al di sopra della legge italiana.

Altri ragazzi trans stanno seguendo il suo esempio

Federico Barbarossa ha pubblicato la mail che attestava la sua iscrizione al concorso: "Ciao Federica Barbarossa, ti confermiamo che la tua richiesta di partecipare al Concorso Miss Italia è stata registrata. Prossimamente verrai contattata dal referente regionale della tua regione. Grazie, lo staff di Miss Italia". Dopo di lui, altri ragazzi trans e dunque nati biologicamente donne, stanno seguendo il suo esempio. Di certo, non è affatto facile per loro usare il dead name (il nome assegnato alla nascita e legato al sesso biologico in cui non si riconoscono), ma lo stanno facendo perché – come ha spiegato Federico – sperano di scardinare delle posizioni che dovrebbero essere ormai superate.