Miss Italia su Rai1 nel 2023, Monica Setta: “Puntata registrata”. Il concorso su RaiPlay (forse) Nel corso dell’intervista di Monica Setta a Patrizia Mirigliani che ha chiuso il primo ciclo di Storie di donne al bivio, la conduttrice dà per certa l’ipotesi che Miss Italia torni sulle reti Rai. “Si tratta di puntate registrate a giugno”, ha spiegato a Fanpage.it. Ma fonti Rai fanno sapere che esisterebbe la possibilità di portare alcuni dei contenuti del concorso su RaiPlay.

A cura di Stefania Rocco

Ha suscitato clamore e curiosità l’intervista rilasciata da Patrizia Mirigliani a Monica Setta nella puntata che ha chiuso il primo ciclo di Storie di donne al bivio, trasmissione di successo dell’estate di Rai2 che ha concluso la prima stagione composta da 8 puntate con una media in seconda serata di oltre il 6% e 400mila spettatori. La figlia dello scomparso patron di Miss Italia ha raccontato la sua vicenda personale, dalla decisione di denunciare il figlio Nicola Pisu a causa degli effetti prodotti dalla tossicodipendenza alla storia d’amore difficile con un compagno che decise di lasciarla quando la donna si scoprì colpita da un tumore al seno. A colpire gli appassionati di televisione, telemercato e palinsesti, tuttavia, è stato soprattutto il passaggio in cui la giornalista e conduttrice fa i complimenti a Mirigliani per il ritorno di Miss Italia su Rai1.

Monica Setta a Fanpage.it: “Puntata registrata”

Il ritorno di Miss Italia in Rai è stato smentito dall’amministratore delegato Rai Roberto Sergio in occasione della presentazione dei palinsesti 2023/2024 del servizio pubblico. Le parole di Setta e Mirigliani, trasmesse proprio da una rete Rai, hanno lasciato intravedere uno spiraglio a proposito della possibilità di una modifica dell’ultima ora. Modifica che sembrava essere in dirittura di arrivo solo qualche mese fa, in virtù dei rumors circolati a proposito del ritorno del più celebre concorso italiano di bellezza in prima serata su Rai1. Fanpage.it ha quindi raggiunto Monica Setta per saperne di più. “Il programma è stato registrato il 2 giugno e la chiusura in post produzione risale a prima di Ferragosto”, ha spiegato la giornalista, “Ho letto anch’io le polemiche legate alla possibilità che Miss Italia torni in Rai, ma non mi è sembrato necessario intervenire anche perché tendo a tagliare il meno possibile. Non amo fare il censore e in quel caso mi sarei ritrovata a tagliare un virgolettato ‘da salotto’. Non conosco i palinsesti Rai e non mi è sembrato il caso di intervenire”.

I contenuti di Miss Italia potrebbero andare su RaiPlay

Fanpage,it ha appreso che, indipendentemente dal contenuto dell’intervista di Monica Setta a Patrizia Mirigliani a proposito di Miss Italia, la messa in onda della finale del concorso su Rai1, almeno per il 2023, non è prevista. Esiste, invece, la possibilità che alcuni dei contenuti della celebre competizione possano essere trasmessi su RaiPlay. Si tratta di un’ipotesi sul tavolo ma che, al momento, non corrisponde a certezza.