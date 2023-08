Il paradiso delle signore torna su Rai1 l’11 settembre: le anticipazioni delle nuove puntate I nuovi episodi de Il paradiso delle signore saranno caratterizzati da numerosi colpi di scena. Lo rivela Tv, Sorrisi e Canzoni.

A cura di Daniela Seclì

La serie Il Paradiso delle signore è attualmente in pausa, come accade ogni anno una volta giunta la calda stagione. Per coloro che amano seguire le vicende e gli intrighi del grande magazzino più amato del piccolo schermo, sarà sempre possibile rivedere gli episodi in replica su RaiPlay, in attesa dell'arrivo su Rai1 delle nuove puntate. Ecco le anticipazioni.

Il Paradiso delle signore, i nuovi episodi da lunedì 11 settembre

Per assistere ai nuovi, avvincenti episodi de Il paradiso delle signore, occorrerà attendere ancora qualche settimana. La serie tv, infatti, tornerà in onda su Rai1 a partire da lunedì 11 settembre. Intanto, gli attori sono sul set per registrare le nuove puntate. Tv, Sorrisi e Canzoni ha svelato alcune anticipazioni su ciò che vedremo.

Anticipazioni Il paradiso delle signore

Sul settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, alcune anticipazioni su ciò che vedremo nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore in onda a partire da lunedì 11 settembre. Arriveranno nuovi personaggi e non mancheranno i colpi di scena. Adelaide di Sant'Erasmo, ad esempio, scoprirà che la figlia che riteneva nata morta, in realtà è viva: