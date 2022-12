Miss Italia non trova spazio in tv, la finale sarà in diretta streaming il 21 dicembre La finale di Miss Italia sarà trasmessa in streaming sui canali digitali dedicati al concorso. A presentare la premiazione del 21 dicembre sarà il giornalista Salvo Sottile.

A cura di Ilaria Costabile

Anche quest'anno Miss Italia non tornerà in televisione. La finale del noto concorso di bellezza si svolgerà il 21 dicembre a Roma, durante una serata al Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St.Peter's. La premiazione sarà trasmessa in streaming e a presentarla sarà il giornalista Salvo Sottile.

Le future Miss in attesa della premiazione

Come ogni anno le ragazze in finale sono le rappresentanti dello Stivale, quindi ci sarà una miss per regione, individuate nel corso delle pre finali che si sono svolte nelle Marche, nella cittadina di Fano, dopo una lunga trafila di selezioni regionali. Ognuna di loro racconterà la propria storia, e sarà portavoce della realtà della regione in cui vive. A commentare l'imminente serata è Patrizia Mirigliani, al timone del concorso, che dichiara:

È uno scenario, quello del 21 dicembre, di grande suggestione. È la finale di un'edizione che ci vede a testa alta: per il terzo anno consecutivo riusciamo a eleggere Miss Italia, senza mai fermarci, nonostante le difficoltà degli anni del Covid e delle varie vicissitudini che affliggono la nostra società. Le mie Miss stanno ancora una volta rappresentando la Bellezza dei Valori, claim di questa 83/a edizione di Miss Italia

La diretta in streaming

La diretta è prevista sui canali digitali del concorso dalle 19:00, sarà quindi possibile vederla sul sito web, ma anche sui social, ad esempio su Facebook dove la premiazione sarà replicata in cross-posting da alcuni partner dell'evento, su Instagram dove non mancheranno le storie delle varie protagoniste e infine Youtube. Come anticipato, la Rai non ha voluto prendere in considerazione l'idea di lasciare nuovamente spazio a Miss Italia, ritenendolo un evento che non combacia con gli attuali valori della rete. Erano state paventate altre possibili soluzioni, ma alla fine si è optato per una diretta da seguire in streaming.