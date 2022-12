Miss Italia 2022, Salvo Sottile conduce la finale trasmessa solo in streaming Mercoledì 21 dicembre è prevista la finale di Miss Italia 2022, il conduttore dei Fatti Vostri presenterà la serata. Inizialmente era prevista uno spazio in Tv sulle reti Rai, poi il no dell’azienda: sarà in diretta su Facebook, Youtube e Instagram.

A cura di Andrea Parrella

Andrà in scena domani, 21 dicembre, la finale di Miss Italia 2022. L'elezione sarà trasmessa in streaming, dalle 19 sui canali Facebook, YouTube, Instagram, l'iniziale idea di un ritorno sulle reti Rai è saltata a fine novembre, in seguito a una decisione dell'azienda. A condurre quesa edizione del concorso, in una serata che si svolgerà nel Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter's, sarà Salvo Sottile, il conduttore dei Fatti Vostri, contenitore che inizialmente era stato individuato come quello destinato a inglobare proprio il concorso di bellezza. Presidente della giuria di questa edizione di Miss Italia sarà Massimo Boldi, mentre diversi ospiti interverranno nel corso della serata, da Antonio Mezzancella a Francesca Manzini.

Il dietrofront della Rai su Miss Italia 2022

Fino a poche settimane fa si parlava insistentemente di un possibile ritorno di Miss Italia sulle reti Rai, dove era già tornata in seguito a una pausa di diversi anni nel 2019, con un' edizione condotta da Alessandro Greco e andata in onda su Rai1. L'idea iniziale era quella di usufruire di uno spazio già esistente nel palinsesto del piccolo schermo per poter incoronare la nuova Miss Italia 2022, come aveva raccontato Patrizia Mirigliani: "Avevamo in progetto di fare la finale di miss Italia all’interno di un contenitore tv per famiglie sotto le feste di Natale, sulla Rai anche se non su Rai1 sarebbe stata una buona occasione sia per Miss Italia che per la Rai, tra l’altro a costo zero quindi senza utilizzare i soldi del canone". Il programma inizialmente individuato era appunto "I Fatti Vostri" su Rai2, ma alla fine, come Mirigliani ha spiegato, la proposta non è stata accolta per una motivazione ben precisa:

Questa possibilità sulla Rai alla fine è stata negata, pare perché i valori del concorso non sono più in linea con i valori di oggi… Ma solo l’Italia ha questo preconcetto, che è segno di ignoranza.

Chi sono le 21 finaliste di Miss Italia 2022

Saranno 21 le finaliste che si giocheranno la vittoria di questa edizione del concorso. Un'edizione che, in scia con le ultime, non contempla fasce o numeri per le ragazze in gara, né passerelle classiche. Le concorrenti dialogheranno tra loro e saranno chiamate a interagire in vari momenti della diretta. Il numero delle concorrenti passerà quindi da 21 a 3 poco prima della scelta finale con cui verrà eletta Miss Italia 2022. Ecco la lista delle finaliste:

Piemonte: Giulia Giada Cordaro;

Valle d'Aosta; Francesca Poma;

Lombardia: Martina Broggi;

Trentino Alto Adige: Eleonora Lepore;

Friuli Venezia Giulia: Maria Franceschi;

Veneto: Anna Tosoni;

Liguria: Mariela Nunez;

Emilia Romagna: Virginia Cavalieri;

Toscana: Arianna Polidori;

Umbria: Cecilia Alma Levita;

Marche: Glelany Cavalcante;

Abruzzo: Beatrice Gioia;

Molise: Azzurra Gallinari;

Lazio: Lavinia Abate;

Campania: Noemi Pirozzi;

Basilicata: Roberta Albano;

Puglia: Anna Pia Masciaveo;

Calabria: Vanessa Foti;

Sicilia: Anita Lucenti;

Sardegna: Carolina Vinci;

Roma: Federica Maini.