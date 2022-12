Miss Italia 2022, dove vedere la finale in diretta streaming: ecco le 21 finaliste Mercoledì 21 dicembre si terrà la finale di Miss Italia 2022, che decreterà la vincitrice del titolo di “più bella d’Italia” tra le ventuno ragazze rimaste in gara. Sarà possibile seguire l’evento in streaming a partire dalle ore 19 sui canali social del Concorso.

A cura di Elisabetta Murina

Mercoledì 21 dicembre si terrà la finale di Miss Italia 2022. L'evento decreterà la vincitrice del titolo di "più bella d'Italia" e si terrà al Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter's, con la conduzione di Salvo Sottile e Massimo Boldi in giuria. Sarà possibile seguirlo a partire dalle ore 19 sui canali social del concorso. A contendersi la corona e la fascia sono 21 ragazze che rappresentano l'intero territorio nazionale, una per regione.

Dove vedere la finale di Miss Italia 2022

La finale di Miss Italia 2022 si tiene mercoledì 21 dicembre in diretta al Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza di Roma. L'evento sarà condotto da Salvo Sottile, già presentatore del programma I Fatti Vostri, mentre Massimo Boldi sarà presidente di Giuria. Inizialmente la finale avrebbe dovuto avere uno spazio in tv sulle reti Rai, poi però a fine novembre è arrivato il no dell'azienda. L'evento quindi sarà trasmesso solo in streaming, in diretta sui canali Facebook, Youtube e Instagram a partire dalle ore 19.

Chi sono le finaliste di Miss Italia 2022

Saranno 21 le ragazze che si contenderanno la corona e la fascia di Miss Italia 2022, come indicato sul sito ufficiale del concorso di bellezza, dove sono menzionati anche i loro profili social. Di fascia d'età, provenienza e caratteri diversi, solo una di loro riuscirà a conquistare il titolo. Di seguito l'elenco completo delle aspiranti miss:

