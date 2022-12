Lavinia Abate è Miss Italia 2022: ha 18 anni ed è nata a Roma Questa sera è stata eletta la nuova Miss Italia 2022: è Lavinia Abate, 18 enne romana. “Sarò fiera di rappresentare l’Italia”, le sue parole dopo l’incoronazione.

A cura di Gaia Martino

Lavinia Abate è stata eletta Miss Italia 2022. Nel centro congressi multimediale dell'hotel Crowne Plaza Rome St. Peter's questa sera è stata incoronata la 18enne che succede a Zeudi Di Palma, trionfatrice dell'edizione 2021. La romana, studentessa del liceo, sogna di diventare una cantautrice. Il conduttore Salvo Sottile e la Miss dello scorso anno hanno annunciato la vincitrice del titolo, arrivata in finalissima con Virginia Cavalieri e Carolina Vinci.

L'incoronazione di Miss Italia 2022

Lavinia Abate è Miss Italia 2022: arrivata sul podio con Virginia Cavalieri, Miss Emilia Romagna, e Carolina Vinci, Miss Sardegna, è stata incoronata dalla giuria presieduta da Massimo Boldi, l'attrice e insegnante di recitazione Fioretta Mari e la conduttrice radiofonica Francesca Manzini. Presente sul palco anche Patrizia Mirigliani che ha consegnato la fascia alla nuova Miss, poi ha annunciato: "Gestiremo il futuro di queste ragazze, ognuna di loro con il nostro aiuto e con quello di tutti troveranno la loro strada, sono le ambasciatrici di ogni regione italiana". Poi la vincitrice del titolo ha commentato il verdetto, per lei inaspettato: "Ammetto che non ci credevo quando ho sentito il mio nome, non avrei immaginato. Sarò fiera di rappresentare l'Italia".

Lavinia Abate, Miss Italia 2022

Chi è Lavinia Abate

Lavinia Abate ai casting, dopo aver cantato un brano di Adele, ha raccontato di sognare di diventare una cantautrice, "Le mie passioni sono il canto, il ballo e il pianoforte". "Sono creativa, determinata e sensibile", le sue parole. Miss Italia 2022 ha 18 anni, è di Roma e frequenta l'ultimo anno del liceo scientifico. Pratica danza da 12 anni, attualmente quella moderna e contemporanea. Da piccola è stata costretta ad indossare il busto per 5 anni, una condizione che l'ha segnata profondamente, tanto da rendere difficile l'adolescenza. "Miss Italia le dà possibilità di dimostrare a sé stessa che la sua schiena non influisce sul suo aspetto estetico e di acquisire più sicurezza", le parole contenute nella sua presentazione.