Miss Italia non tornerà in Rai: “I valori del concorso non sono più in linea con quelli di oggi” La Rai ha deciso che non ci sarà spazio, anche quest’anno, per Miss Italia. Il concorso non coincide con i valori delle rete, ma a questo proposito Patrizia Mirigliani non ha esitato a manifestare le sue perplessità: “Solo l’Italia ha questo preconcetto, che è segno di ignoranza”.

A cura di Ilaria Costabile

Miss Italia è il concorso di bellezza più famoso della televisione italiana, ma ormai da anni non trova una sua collocazione nei palinsesti delle varie reti televisive. Dopo anni di soggiorno in Rai, si era pensato che potesse esserci un ritorno in pompa magna dell'evento creato da Mirigliani ben 83 anni fa, ma questa ipotesi è stata rigettata. Lo racconta Patrizia Mirigliani ai microfoni dell'Adnkronos prima di prendere parte alla manifestazione "La cultura che sconfigge la violenza" con il ministro Gennaro Sangiuliano nella sala Spadolini del Mic al Collegio Romano.

La scelta della Rai

L'idea iniziale era quella di usufruire di uno spazio già esistente nel palinsesto del piccolo schermo per poter incoronare la nuova Miss Italia 2022, come racconta Patrizia Mirigliani: "Avevamo in progetto di fare la finale di miss Italia all’interno di un contenitore tv per famiglie sotto le feste di Natale, sulla Rai anche se non su Rai1 sarebbe stata una buona occasione sia per Miss Italia che per la Rai, tra l’altro a costo zero quindi senza utilizzare i soldi del canone". Il programma che inizialmente era stato individuato era "I Fatti Vostri" su Rai2, ma alla fine la proposta non è stata accolta per una motivazione ben precisa:

Questa possibilità sulla Rai alla fine è stata negata, pare perché i valori del concorso non sono più in linea con i valori di oggi… Ma solo l’Italia ha questo preconcetto, che è segno di ignoranza.

Mirigliani però, si è mostrata particolarmente critica nei confronti della scelta presa a Viale Mazzini e, di fatti dichiara: "Tante nostre ragazze sono oggi impegnate nel mondo della tv e della Rai in particolare, oltre che nel cinema, nel teatro, nella moda e persino nel giornalismo e nella politica. Mi vengono in mente, ad esempio, i nomi di Mara Carfagna e di Monica Maggioni…"

L'appello di Patrizia Mirigliani al Governo

Il concorso, però, si farà: "Stiamo valutando altre opportunità" afferma all'Adnkronos, convinta del fatto che Miss Italia rappresenti la storia del nostro paese e che, quindi, sarebbe un errore eliminare un evento a cui molte ragazze sognano di partecipare ancora oggi. Mirigliani, quindi, aggiunge: "La cultura è soprattutto bellezza e se è vero che ‘la bellezza salverà il mondo', binomi come quello di oggi non possono che essere il preludio a un Paese più bello e più ricco di identità e di valori"