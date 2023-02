Milena Miconi rienterà nella Casa lunedì 13 febbraio, il collegamento in diretta col GF Vip Milena Miconi sta per rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo ha rivelato il conduttore Alfonso Signorini in collegamento con l’attrice che si trova in quarantena.

A cura di Stefania Rocco

Milena Miconi sta per rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo ha rivelato Alfonso Signorini collegandosi in diretta con la soubrette durante la puntata in onda giovedì 9 febbraio in diretta. In apertura di puntata, Alfonso si è collegato con Milena che stava seguendo la puntata da una camera d'albergo. Signorini ha chiarito che Milena si trova in quarantena e che rientrerà già lunedì 13 febbraio.

Perché Milena Miconi ha lasciato la Casa

Milena Miconi ha lasciato temporaneamente la Casa del GF Vip a causa di un grave lutto. Qualche giorno fa è mancato improvvisamente Alessandro Lo Cascio, suo manager e amico. Milena lo ha scoperto attraverso il confessionale, che l'ha opportunamente informata, e ha chiesto e ottenuto di potere temporaneamente lasciare il gioco per potere almeno partecipare ai funerali.

L'annuncio di Alfonso Signorini: "Milena Micopni sta per rientrare"

Era stato Alfonso Signorini a chiarire che Milena, avendo dovuto lasciare la Casa per seri motivi personali, sarebbe rientrata prima possibile dopo la necessaria quarantena per poter riprendere il gioco: "Dobbiamo dire che Milena ha dovuto lasciare improvvisamente la casa per un grave lutto che l'ha colpita, ma tornerà presto da voi ed è già in albergo, in quarantena, per fare il suo ritorno nella casa". Aveva quindi mandato un abbraccio alla famiglia Lo Cascio: "Siamo davvero vicini, non solo a Milena ma anche alla famiglia di Alessandro, naturalmente, che abbracciamo con grande affetto". Alessandro Lo Cascio, storico manager di decine di personaggi del mondo dello spettacolo, aveva solo 52 anni. È morto a causa di un infarto. Numerosi i personaggi di rilievo che avevano deciso di affidarsi alla sua agenzia, da Raffaella Carrà a Gina Lollobrigida. Tantissimi coloro che e lo hanno ricordato pubblicamente, da Mara Venier a Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.