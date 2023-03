Michelle Hunziker si commuove con Serena Autieri: “Un’amica c’è sempre quando la vita ti delude” Michelle Hunziker e Serena Autieri portano sul palco di Michelle Impossibile un’inno all’amicizia al femminile, nella serata dell’8 marzo. Le due donne sono molto amiche anche lontano dal palco: “Un’amica ti fa sentire al sicuro, anche quando la vita ti butta addosso ciò che non pensavi di poter sopportare”.

A cura di Giulia Turco

L'ultimo appuntamento di Michelle Impossibile si chiude nel segno delle emozioni e dei buoni sentimenti. Al centro, c'è l'amicizia che lega Michelle Hunziker all'attrice Serena Autieri, protagonista di una performance canora, sulle note di "That's What Friends Are For" di Dionne Warwick e una dedica d'amore, un'inno all'amicizia al femminile che cade proprio nella serata dell'8 marzo.

La dedica di Serena Autieri a Michelle Impossibile

Serena Autieri raggiunge il centro palco e stringe la mano alla conduttrice. "Sai cosa mi piace dell'amicizia? Che ti fa sentire al sicuro", dice Michelle Hunziker. "A me piace quando ci si sceglie, ci si riconosce e da quel momento sai che non sei più sola", ribatte l'attrice. "Un'amica c'è sempre", continua Michelle. "Anche quando la vita ti butta addosso tutto quello che non ti aspetti, quello che desideri, ma anche quello che pensi di non riuscire a sopportare. Ti risponde anche quando chiami alle quattro del mattino e arriva col gelato d'emergenza, che mangiamo rigorosamente col cucchiaio grosso, perché non ci facciamo ridere dietro", scherza la padrona di casa . "La migliore amica è la sorella che ti scegli". Insieme cantano il brano di Dionne Warwick, ma a Michelle si spezza la voce per l'emozione proprio sul finale: "Non riesco a cantarla, ti voglio bene davvero".

L'amicizia di Michelle Hunziker e Serena Autieri

Michelle Hunziker e Serena Autieri sono molto amiche anche nella vita lontano dal palco. Negli ultimi anni hanno trascorso molti momenti importanti insieme, a partire dalle feste e ricorrenze fino alle vacanze in comune. L’attrice è sempre stata molto vicina anche a Tomaso Trussardi, avendo frequentato la sua famiglia. Non a caso è tra le persone che sono state più accanto alla conduttrice durante la fase della separazione.