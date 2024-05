video suggerito

Mia Ceran condurrà TV Talk dopo l'addio di Massimo Bernardini, l'annuncio durante l'ultima puntata Nel corso dell'ultima puntata della stagione, Massimo Bernardini si congeda dal suo pubblico e il direttore Angelo Mellone annuncia ufficialmente che sarà Mia Ceran, dal prossimo anno, a condurre lo storico programma.

A cura di Andrea Parrella

Massimo Bernardini lascia TV Talk dopo oltre 20 anni. Al posto del conduttore, che ha annunciato il suo addio alcune settimane fa, arriva Mia Ceran. Era stato lo stesso Bernardini ad augurarsi l'arrivo di una donna al suo posto e le voci sulla possibile sostituzione di Ceran sono state confermate nel corso della registrazione dell'ultima puntata, che andrà in onda sabato 25 maggio.

L'annuncio del direttore Angelo Mellone

Un momento di grande commozione, accompagnato dalle parole del direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai Angelo Mellone che, presente in studio, ha ringraziato il conduttore e autore del programma per l’incredibile lavoro di ricerca e studio svolto in questi anni sul mondo della televisione. Mellone ha quindi consegnato a Bernardini uno speciale “Tv Talk Award”, per poi ringraziare Bernardini: “Devo dirti grazie, anche da parte della RAI, è doveroso. Però personalmente io ho cominciato a vedere TV Talk quando ero un giovane studioso di comunicazione e di mass media, sono venuto a TV Talk da conduttore televisivo e ho l'onore di officiare il tuo congedo da una trasmissione di cui sei storia, anima, carne, identità, grammatica". Quindi l'annuncio:

TV Talk è un programma che è sempre stato condotto da buone mani, è sempre rimasto in buone mani e in buone mani lo lasceremo. Benvenuta Mia Ceran!.

Massimo Bernardini sul suo futuro: "Non vorrei fare il pensionato"

Nel discorso con cui aveva annunciato il suo addio, Bernardini aveva parlato del suo futuro: "È doveroso per quelli della mia generazione passare la mano ai più giovani", per poi specificare che il suo obiettivo non è fare il pensionato: "Se a qualcuno in Rai o sul mercato interesserà, proverò a dedicarmi ai pochi progetti editoriali e audiovisivi, quantitativamente meno impegnativi, che da tempo ho nel cassetto – ha aggiunto Bernardini – Se invece non succederà niente vorrà dire che sarà venuto il momento di ritirarmi a vita privata".