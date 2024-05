Massimo Bernardini dice addio a TvTalk e si commuove: “Adesso devo andare, mia moglie mi aspetta”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Sabato 25 maggio è andata in onda l'ultima puntata di TvTalk condotta da Massimo Bernardini. Il conduttore, in un lungo discorso, ha spiegato i motivi della sua decisione. Inoltre, nel corso dell'ultimo appuntamento da lui condotto è stata ufficializzata la notizia che sarà Mia Ceran a prendere il suo posto dalla prossima edizione. Massimo Bernardini ha ricevuto messaggi di stima anche da personaggi del piccolo schermo come Maria De Filippi.

Massimo Bernardini saluta Tv Talk, il discorso del conduttore

Massimo Bernardini ha voluto ritagliarsi del tempo per spiegare agli spettatori perché ha deciso di lasciare TvTalk: "È semplice in fondo, io a luglio compio 69 anni, da due anni sono in pensione, pensione di vecchiaia. Più chiaro di così". Ha aggiunto che le motivazioni sono quattro:

La prima è che è meglio lasciare un lavoro, una bella avventura, un programma con il vento in poppa, quando è ancora solido, apprezzato dal pubblico e TvTalk lo è. La seconda è che sento che è un dovere per quelli della mia generazione passare la mano a colleghi più bravi, più giovani e dunque che sono più in grado di me di interpretare il presente e Mia Ceran è una di queste. La terza può sembrare banale ma io ho una famiglia, soprattutto ho una moglie con cui sento di dover condividere più tempo di quanto fatto finora. E poi c'è il Vangelo che al capitolo 17 di Luca suggerisce una cosa molto saggia: "Dite: ‘Siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare'". Io lo interpreto così: la vita è più grande di noi e anche più grande delle nostre ambizioni, anche se sono le più appaganti che uno possa vivere.

Tuttavia si è detto certo che TvTalk continuerà la sua strada, rinnovandosi senza perdere la sua identità. Ha ringraziato i direttori che gli hanno permesso di lavorare in libertà, tra loro anche Franco Di Mare da poco scomparso, e l'intero gruppo di lavoro: "Rinunciare a questa comunità per me è davvero la cosa più difficile". E ha aggiunto: "Io in fondo spero di poter continuare a lavorare in questo luogo, chi lo sa, in futuro…". Poi si è commosso: "Adesso vado perché mia moglie mi aspetta da un pezzo, devo andare".

Mia Ceran è la nuova conduttrice di TvTalk

Mia Ceran è la nuova conduttrice di TvTalk, sarà lei al timone del programma nella prossima edizione. Intanto, sia coloro che hanno lavorato fianco a fianco con Massimo Bernardini che volti noti del piccolo schermo hanno espresso la loro stima per il conduttore. Il messaggio di Maria De Filippi: "Grazie per aver reso TvTalk un appuntamento importante in questi anni per tutti noi".