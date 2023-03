Megan Ria e NDG a Verissimo: “Amici ha cambiato la nostra vita” Ospiti di Verissimo questo pomeriggio di sabato 25 marzo 2023 NDG e Megan, i due ex allievi di Amici 22 eliminati nella prima puntata del Serale. Hanno raccontato della loro avventura nella scuola, poi del loro passato.

Il percorso ad Amici e il passato di Megan Ria

La prima a prendere parola è stata Megan Ria, la ballerina ha svelato come sta vivendo la fine del suo percorso ad Amici: "Sono dei giorni particolari, è stata un'esperienza che capita una sola volta nella vita. Mi ha cambiato la vita, come persona, come ballerina, sono tanta grata a questa esperienza". Sulla borsa di studio a New York ha spiegato che si tratta dell' "inizio della vita da ballerina che desidero", poi sul suo passato: "Per aiutare la famiglia lavoravo in tv, non mi è mai pesato aiutare mia mamma. La mia felicità è quella delle persone che amo. Non ho studiato perché dovevo lavorare. Sono entrata ad Amici per studiare, la tv gia l'avevo fatta". Da piccola, ha raccontato, ha fatto tanti traslochi, non ha mai avuto una casa fissa in cui vivere: "I miei genitori si sono separati e ho fatto tanti traslochi con mamma per vari motivi, a 14 anni sono andata sola a Genova per lavorare. Ero sempre in giro, non ho mai avuto un punto di riferimento fisso".

Sul rapporto con Gianmarco Petrelli, conosciuto nel talent show: "Inizialmente ci stuzzicavamo ma non c'era niente di concreto. Ci siamo conosciuti tanto, bene, e la cosa che ci lega di più è la stima e prima dell'amore, l'amicizia. C'è piena fiducia. Con lui è un amore forte, diverso da quelli che ho avuto fino ad ora".

NDG: "Amici mi ha dato modo di farmi conoscere"

Nicolò Di Girolamo, il nome di NDG, ha raccontato a Verissimo che Amici è stata un'"esperienza assurda, stimolante. Spesso mi ritrovo davanti a persone che non sanno cosa vogliono, invece con i miei compagni è stato bellissimo condividere questa esperienza". Il cantante ha raccontato che da bambino voleva fare il ballerino, "a volte metto qualche passo nelle mie esibizioni". Incontrò il successo nel 2017, "ma non ero pronto, ero piccolo. Ma Amici mi ha dato modo di farmi conoscere, il me artistico, la mia persona". Sul periodo buio vissuto ha raccontato che con il lockdown ha ritrovato la sua famiglia, "mi sono riavvicinato e ho capito cosa mi era successo, volevo scomparire, non volevo più essere nell'ambiente. Non mi sono goduto un disco d'oro, gli streaming, io stavo male. Ora ho ripreso in mano la mia vita, sono più sicuro di me. Sono contento di aver fatto questa esperienza, ora sono pronto". I genitori sono "le persone più importanti della sua vita", così come la sorella. "Con papà ho un rapporto un po' conflittuale, non voleva che facessi musica. Gli ho dimostrato il contrario, oggi è il mio fan numero uno", le parole.