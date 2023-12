Mauro Corona si rivolge a Totti dopo la guerra dei Rolex con Ilary: “Meschinerie. Ma che te ne fai?” Mauro Corona ospite di È sempre cartabianca ieri sera ha parlato di Totti e Ilary Blasi, della separazione raccontata in Unica e della guerra dei Rolex. “Io non lo chiamo tradimento, è una parola inopportuna, ma vivere”. L’alpinista si è rivolto poi all’ex calciatore: “Ma dalle ‘sti orologi, che te ne fai?”.

A cura di Gaia Martino

Mauro Corona ieri sera, martedì 5 dicembre 2023, a È sempre Cartabianca ha detto la sua su Unica, il docufilm nel quale Ilary Blasi racconta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti. "Come si fa a credere che due persone sposate non si tradiranno mai?" è stato uno dei commenti dell'ospite fisso del programma di attualità di Bianca Berlinguer.

Il commento di Mauro Corona

"Chi fa queste dichiarazioni pubbliche lo fa perché ha un calo di notorietà, di visibilità, e allora sgancia la bomba" così lo scrittore-alpinista, ospite fisso di È sempre Cartabianca ha commentato la scelta di realizzare Unica, il docufilm su Netflix che vede Ilary Blasi protagonista di un lungo racconto sul suo matrimonio ormai terminato: "Ma non lo fanno solo le donne". Mauro Corona ha così aggiunto: "Mi chiedo come si faccia a credere che due persone che si sposano non si tradiranno mai. Io non lo chiamo tradimento, è una parola inopportuna, ma vivere".

Le parole per Totti: "Mi sei sempre piaciuto, ma dalle ‘sti orologi"

Mauro Corona in onda su Rete4 ieri sera ha rivelato un dettaglio esilarante riguardo il suo matrimonio con Francesca, donna sconosciuta al mondo del piccolo schermo, dal quale sono nati quattro figli.

Quando mi sono sposato il prete mi ha chiesto di dire che sarei stato fedele per tutta la vita, gli ho risposto che mi obbligava a dire una bugia. Mi hanno insegnato che si fa peccato mortale anche solo con il pensiero, prima di andare in chiesa allora avevo fatto una ventina di peccati.

Tornando alle vicende di Totti e Ilary, lo scrittore si è chiesto perché i due ex coniugi si contendano i famosi Rolex: "Non mi piace quando vanno in tv a parlare di rolex e scarpe. Quelle sono meschinerie". Poi ha concluso: "Totti mi è sempre piaciuto, ma dalle ‘sti orologi, che te ne fai", l'esortazione dello scrittore.