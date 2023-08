Maurizio Mannoni lascia Linea Notte: “Rai non ha trovato il modo di farmi fare un’ultima stagione” Non ci sarà un ritorno nella Rai meloniana nemmeno per il conduttore di Linea Notte, che lascia l’appuntamento notturno del TG 3 dopo 15 anni di conduzione. “Dal momento che molte persone si domandano se tornerò alla conduzione di Linea Notte, ebbene la risposta purtroppo è no”, ha fatto sapere il giornalista con un tweet.

A cura di Giulia Turco

Maurizio Mannoni conferma che, dopo 15 anni in conduzione a Linea Notte, non tornerà per la prossima stagione. Un primo segnale di questa eventualità il conduttore lo aveva lasciato intendere quando, a inizio luglio, si era congedato dal suo pubblico, ma ora è perfettamente chiaro che non si trattava soltanto di una pausa estiva.

La conferma dell’addio di Maurizio Mannoni

Quello di Mannoni è solo l’ultimo dei nomi che si aggiunge alla lunga lista di volti che con l’ultima stagione televisiva sono stati costretti a dire addio alla Rai. Non ci sarà un ritorno nella Rai meloniana nemmeno per lui, dunque, così come per tanti altri volti che hanno fatto scelte professionali differenti. “Cari amici, non che la notizia sia di particolare interesse, me ne rendo conto… ma dal momento che molte persone si domandano se tornerò alla conduzione di Linea Notte, ebbene la risposta purtroppo è no”, ha fatto sapere il conduttore con un tweet mercoledì 2 agosto. “La Rai non ha trovato il modo di farmi fare un’ultima stagione”, prosegue, lasciando intendere non poca amarezza nelle sue parole.

Il saluto di Maurizio Mannoni al suo pubblico

D’altronde, quello dello scorso luglio, non era stato un vero e proprio addio, ma sembrava più un arrivederci a settembre. Il giornalista si era congedato con il suo pubblico annunciando il termine di stagione del suo appuntamento notturno del TG3, pur lasciando già intendere una situazione vacillante. “Io e Patrizia (Senatore, ndr) ti salutiamo. Tu continuerai ad andare in onda perché sei corrispondente Rai per tutte le testate, ma poi continueranno a vederti i nostri telespettatori perché da lunedì inizia la versione estiva di Linea Notte con gli altri colleghi del Tg3 alla conduzione”, aveva concluso rivolgendosi a Giovanna Botteri in collegamento con la Francia. “Io e Patrizia ce ne andiamo in… vacanza diciamo… in vacanza. Dopo di che… vediamo… non lo so… magari qualcosa succederà, o forse nulla. In caso insomma è stato bello percorrere questa lunga strada. La nostra è stata una lunga strada”.