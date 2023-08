Non sono una signora si ferma alla prima stagione: “Incompatibile con la linea editoriale della Rai” “Non sono una signora” il programma di Rai2 condotto da Alba Parietti non avrà una seconda stagione. Secondo il settimanale Oggi, infatti, sembra che lo show sia “incompatibile con la linea editoriale della Rai.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo le puntate andate in onda lo scorso giugno su Rai2, Non sono una signora, il programma condotto da Alba Parietti non avrà una seconda stagione. Questo è quanto reso noto dal settimanale Oggi, secondo cui il ritorno dello show in autunno sarebbe stato bloccato sul nascere e questo perché sarebbe "incompatibile con la linea editoriale" della Rai e, di conseguenza, con le idee portate avanti dal governo in carica.

Lo stop di Non sono una signora

Sembrava potesse esserci un passo avanti nei palinsesti della tv pubblica, con l'accoglienza e la costruzione di un programma come "Non sono una signora", il cui intento è sempre stato quello di aprire le porte ad un mondo poco conosciuto come quello delle drag queen, seppur in maniera goliardica, mai superficiale. Invece, non è stato propriamente così. A cimentarsi in questa sfida a colpi di trucco, parrucco, performance canore e danzanti, sono stati personaggi noti dello spettacolo, ovviamente uomini, che si sono prestati a vestire i panni di drag per una sera, giudicati da chi di questa passione ne ha fatto un lavoro come Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr, giudici dello show. Tra performance e insegnamenti ad hoc, ognuno di loro ha poi rivelato cosa di questa esperienza lo ha maggiormente segnato, mostrandogli strade finora ancora inesplorate.

L'accoglienza del pubblico

Gli ascolti di queste puntate, rimandate per lungo tempo, hanno sfiorato anche il 7%, dimostrando che il pubblico di Rai2 ha apprezzato il format e non si è chiuso davanti alla possibilità di assistere a qualcosa di nuovo. "Non sono una signora" d'altronde prende spunto dal format olandese Make Up Your Mind, che ha avuto un discreto successo. La seconda edizione dello show non era stata confermata, ma dato il riscontro da parte del pubblico, non era da escludere che nuove puntate potessero arrivare, ma a quanto pare, almeno per adesso, sembra che non ci siano i presupposti per riportare in tv lo show che, però, potrebbe essere messo in stand by, in attesa di tempi meno burrascosi in cui ritornare in prima serata.