Come finisce Hotel Portofino: stasera le ultime puntate e il finale di stagione della serie di Rai 1 Questa sera andranno in onda gli ultimi quattro episodi di Hotel Portofino. Dalle 21.25 saranno trasmesse le puntate 3, 4, 5 e 6 della prima stagione della serie tv britannica ambientata in Italia: tutto sul finale di stagione.

Questa sera di martedì 1 agosto 2023 sono in programma su Rai Uno gli ultimi quattro episodi di Hotel Portofino, la serie tv britannica ambientata in Italia che ha debuttato lo scorso martedì in prima serata e che vede tra i protagonisti Natascha McElhone, Mark Umbers, Daniele Pecci. Causa scarsi risultati in termini di ascolti tv, secondo quanto si legge sul blog di Davide Maggio, la rete ammiraglia ha deciso di accorciare gli appuntamenti e trasmettere il finale di stagione questa sera. Secondo la guida tv Rai infatti saranno trasmessi a partire dalle 21.25 gli episodi 3, 4, 5 e 6 dal titolo "Inviti", "Riscoperte", "Scoperte" e "Denunce". La seconda stagione esiste già ma non c'è una data per la trasmissione su Rai 1.

Le anticipazioni delle puntate 3, 4 e 5

La serata di Rai Uno stasera si apre con l'episodio 3 che vedrà Cecil e Jack stringere un losco affare per la vendita del cimelio della famiglia Ainsworth. Claudine e Roberto instaurano una relazione segreta, mentre Lucian e Nish partecipano a un incontro antifascista che sarà poi perquisito. Nell'episodio 4 Bella Ainsworth, la proprietaria dell'Hotel Portofino, comincia a capire la natura violenta del Partito Fascista il cui capo locale è l'avido Vincenzo Danioni mentre il marito Cecil, sempre alla ricerca di denaro per coprire i debiti, vuole far sposare il figlio Lucian con Rose, figlia della sua amica ricca, Julia Drummond-Ward, disinteressandosi dei sentimenti del giovane. Nel quinto episodio, mentre la polizia perquisisce l'hotel alla ricerca del cimelio mancante e interroga alcuni sospettati, Cecil affronta Bella per la sua lettera compromettente.

Hotel Portofino

Il finale della serie Hotel Portofino: cosa succede nell'ultima puntata

Nell'ultima puntata di Hotel Portofino il mistero del cimelio mancante sarà risolto: si svela che è stato Cecil a rubare il proprio dipinto vendendolo per guadagnare oltre 60 mila dollari. Nel frattempo Alice scopre un segreto su Constance ma viene ignorata da Lucian e Bella. Cecil scopre che Francesco è una spia per Danioni ma stipula un accordo per chiudere l'indagine. La stagione si conclude con un confronto tra Bella e Cecil dove lei respinge il suo denaro e gli ordina di non toccarla mai più. Il finale lascia aperta dunque la storia che si sviluppa, poi, nella seconda stagione.