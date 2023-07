Maurizio Mannoni saluta Linea Notte: “Andiamo in vacanza. Dopo non si sa, è stata lunga questa strada” Maurizio Mannoni si congeda da Linea Notte, programma di approfondimento giornalistico di Rai3 che conduce da 15 anni. Il suo saluto lascerebbe intendere una possibile incertezza sul suo futuro nella programmazione del prossimo anno.

A cura di Ilaria Costabile

Con l'arrivo dell'estate i programmi che hanno fatto compagnia al pubblico in questi lunghi mesi si congedano per lasciare spazio a nuovi appuntamenti televisivi. Tra le trasmissioni che chiudono momentaneamente i battenti, c'è anche Linea Lotte, l'appuntamento notturno del Tg3 condotto Maurizio Mannoni. Il giornalista si è congedato lasciando intendere che la sua presenza, per la prossima stagione, potrebbe non essere così certa.

Il congedo di Maurizio Mannoni

Sono mesi in cui l'assetto di quella che sarà la nuova Rai, a partire da settembre, si sta sempre più delineando. Molti i nomi noti che sono andati via, altri ancora coloro che hanno trovato una nuova collocazione, diversa da quella che occupavano prima che cambiassero gli intrecci politici della tv pubblica, con il nuovo governo. Mannoni, quindi, nel salutare il suo pubblico, si è rivolto a Giovanna Botteri in collegamento dalla Francia, dicendo:

Io e Patrizia (Senatore, ndr) ti salutiamo. Tu continuerai ad andare in onda perché sei corrispondente Rai per tutte le testate, ma poi continueranno a vederti i nostri telespettatori perché da lunedì inizia la versione estiva di Linea Notte con gli altri colleghi del Tg3 alla conduzione. Io e Patrizia ce ne andiamo in… vacanza diciamo… in vacanza. Dopo di che… vediamo… non lo so… magari qualcosa succederà, o forse nulla. In caso insomma è stato bello percorrere questa lunga strada. La nostra è stata una lunga strada.

Un saluto che lascerebbe presagire un possibile cambio di conduzione, previsto per la prossima stagione tv, ma che risulta ancora incerto, in attesa di definizione che, però, potrebbe non apportare nessun cambiamento rispetto all'oggi. Mannoni ha condotto la trasmissione di approfondimento giornalistico della terza rete per ben quindici anni, facendo davvero la storia di questo contenitore notturno della Rai.