Maria De Filippi torna in sella e ritrova la sua passione nella prima vacanza senza Costanzo Maria De Filippi dopo le riprese di Temptation Island è volata in vacanza all’Argentario. Nella prima vacanza estiva senza Maurizio Costanzo la conduttrice ha ritrovato una passione antica in sella del suo cavallo Overseas: le foto di Chi la ritraggono insieme a lui tra un bacio e un galoppo.

A cura di Gaia Martino

Foto da Chi

Maria De Filippi è una delle protagoniste del nuovo numero del settimanale Chi. Dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island, in onda da lunedì 26 giugno in prima serata su Canale5, la conduttrice è volata all'Argentario, dove possiede la villa che comprò insieme a Maurizio Costanzo, per godersi un po' di relax. È lì che ora si trova e la rivista l'ha paparazzata durante una sessione di equitazione: dopo anni, si legge, la conduttrice televisiva è tornata in sella del suo cavallo Overseas, "e con lui ritrova il sorriso e la voglia di tenerezza".

Maria De Filippi con il cavallo Overseas all'Argentario

Si tratta della prima vacanza senza il marito Maurizio Costanzo, morto lo scorso febbraio all'età di 84 anni. Maria De Filippi all'Argentario – dove possiede la villa nella quale trascorreva l'intera estate insieme all'ex presentatore – ha deciso di tornare in sella del suo cavallo Overseas, un irlandese di 10 anni, al quale "parla all'orecchio, accosta la sua guancia alla sua". Dalle immagini pubblicate sulla rivista infatti si nota l'affetto e la tenerezza che lega la conduttrice al suo cavallo: insieme si sono divertiti tra esercizi di galoppo e trotto. Da molti anni non praticava equitazione e solo ora si è "ritrovata dentro questa passione sopita, che molti sanno essere salvifica".

Foto da Chi

La villa di Ansedonia che comprò con Costanzo

Proprio ieri Raffaella Mennoia aveva fotografato e condiviso tra le stories una foto di Maria De Filippi in un grosso giardino con Saki, il cagnolino dell'autrice televisiva. Con ogni probabilità le due donne si trovano nel giardino di Villa Sadula ad Ansedonia, la stessa che la conduttrice comprò nel 2002 insieme al marito Costanzo. Un luogo al quale il presentatore era molto affezionato e nel quale conduceva tutte le giornate estive.