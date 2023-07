Tali e Quali, Massimo Lopez imita Maurizio Costanzo: Carlo Conti spiega perché non è fuori luogo Venerdì 30 giugno è andata in onda su Rai1, la replica di una puntata di Tali e Quali in cui Massimo Lopez imitava Maurizio Costanzo. Carlo Conti ha spiegato che la decisione di trasmettere quella puntata è stata presa dopo una lunga riflessione.

A cura di Daniela Seclì

Venerdì 30 giugno, il palinsesto di Rai1 ha lasciato spazio alla replica di una puntata di Tali e Quali, versione "nip" di Tale e Quale Show. In giuria Massimo Lopez che imitava Maurizio Costanzo. La puntata risale allo scorso anno e Carlo Conti, in un video trasmesso poco prima della messa in onda, ha spiegato che si sono chiesti se fosse giusto o meno riproporla agli spettatori dopo la morte di Maurizio Costanzo.

Carlo Conti e la decisione di trasmettere l'imitazione di Maurizio Costanzo

Poco prima che andasse in onda la replica di Tali e Quali, nella prima serata di Rai1 di venerdì 30 giugno, Carlo Conti è intervenuto con un video per fare una doverosa precisazione:

Care amiche, cari amici, buonasera. Scusatemi se m’intrometto prima di questa replica di una puntata di Tali e Quali, ma vi volevo dire una cosa importante. In questa puntata, che è andata in onda un anno fa, il quarto giudice è interpretato da Massimo Lopez ed è l’imitazione del grande Maurizio Costanzo. Ci siamo interrogati molto se mandare in onda questa puntata o no, visto che, ahimè, nel frattempo, il grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato.

Tali e Quali, in onda Massimo Lopez che imita il giornalista scomparso

A questo punto, Carlo Conti ha spiegato perché, dopo averci pensato su, hanno deciso che fosse giusto ritrasmettere la puntata in cui Massimo Lopez imitava Maurizio Costanzo. Il conduttore ha chiarito di ritenerlo un omaggio al grande giornalista:

Abbiamo ritenuto che fosse giusto così, di mandarla in onda, perché per noi Maurizio Costanzo è un’icona, è un mito, non morirà mai, è un uomo della televisione, è la televisione. E quindi è un nostro omaggio, è un nostro grande gesto di amore e di affetto per questo enorme personaggio della televisione italiana.

Si è trattato, in fondo, di proseguire nel solco della tradizione. Spesso nel programma Tale e Quale, si celebrano grandi personaggi attraverso le imitazioni.