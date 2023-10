Massimiliano Varrese sulla lettera di Heidi Baci: “La calligrafia era tremolante, sembrava costretta” Dopo l’uscita volontaria dal Grande Fratello, Heidi Baci ha scritto una lettera per i suoi ex coinquilini in cui ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad andare via. Massimiliano Varrese, però, ha notato qualcosa di strano nella sua calligrafia: “Secondo me non ce l’ha fatta a scriverla come avrebbe voluto”.

A cura di Sara Leombruno

L'uscita volontaria di Heidi Baci dal Grande Fratello 2023 aveva scosso non poco i concorrenti della casa negli scorsi giorni. Dopo l'acceso confronto con suo padre Genti, durante il quale l'uomo le aveva fatto capire chiaramente di essere contrario alla sua relazione con Massimiliano Varrese, che riteneva essere "un uomo più vecchio di lei che stava calpestando la sua dignità", la ragazza ha scelto di mettere un punto al suo percorso nel reality. Da quel momento, le opinioni sul caso sono state contrastanti: alcuni concorrenti, tra cui lo stesso Varrese, pensano che la ragazza subisca in modo particolare l'influenza del padre, tanto da non essere libera di prendere decisioni in modo autonomo. Secondo l'attore, a supporto della sua idea un dettaglio nella lettera che Heidi Baci ha inviato ieri ai suoi ex coinquilini.

La teoria di Massimiliano Varrese

Dopo aver mostrato il contenuto della lettera in cui Heidi ha cercato di spiegare ai suoi ex coinquilini il perché di questo suo abbandono così repentino, Massimiliano Varrese si è lasciato andare a una riflessione personale: "Ho osservato la calligrafia, da dislessico quale sono, e ho notato una calligrafia tremolante, costretta, che andava verso la sinistra piuttosto che in avanti quindi è una persona che si tira indietro, secondo me l'ha scritta in un momento concitato o non ce l'ha fatta a scriverla come avrebbe voluto. Mi ha lasciato l'amaro in bocca".

Il contenuto della lettera di Heidi Baci

E' stato nel corso della puntata andata in onda giovedì 19 ottobre che Alfonso Signorini ha mostrato ai concorrenti del GF la lettera scritta da Heidi Baci e indirizzata a loro, nella quale la ragazza si scusava di non aver avuto modo di salutarli prima di lasciare il programma: