Mara Venier con Una Voce per Padre Pio batte Tu Si Que Vales e vince agli ascolti tv Una voce per Padre Pio è il programma più seguito di sabato 25 giugno: Mara Venier vince agli ascolti tv battendo Tu SI Que Vales su Canale 5 con la replica della finale del 2019.

Ieri sabato 25 giugno Mara Venier ha tenuto incollati al piccolo schermo, su Rai Uno, oltre due milioni di italiani. La zia della televisione italiana ha intrattenuto il pubblico con Una Voce per Padre Pio, in onda da Piazza Santissima Annunziata di Pietralcina, ed ha vinto la serata ascolti tv. Al secondo posto la replica della finale del 2019 di Tu Si Que Vales su Canale 5.

Gli ascolti tv di sabato 25 giugno

Con ospiti e tante storie di esperienze di devozione e di fede, Mara Venier ha tenuto incollati alla televisione oltre 2 milioni di italiani: i dati auditel hanno registrato 2.024.000 spettatori pari al 16.8% di share per Rai Uno. La finale di Tu Si Que Vales è il secondo programma più seguito della serata di sabato 25 giugno: ha totalizzato 1.697.000 spettatori con uno share del 17.2%.

Italia Uno con Transformers – La vendetta del caduto ha ottenuto 577.000 spettatori e il 4.9% share, mentre Rai Due con Nessuna bugia può rimanere nascosta ha interessato 811.000 spettatori (6.1% di share). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha incollato 932.000 telespettatori con il 7.2% di share, Rete4 Lo chiamavano Bulldozer 610.000 spettatori con il 4.9% di share. La7 con Un colpo perfetto ha registrato 602.000 spettatori con il 4.6% di share, mentre Tv8 con Flight ha segnato 319.000 spettatori, 2.6% di share. Sul Nove Maurizio Minghella – Il Predatore è stato seguito da 185.000 spettatori, Rai4 con Escobar da 265.000 spettatori pari al 2%.

Il successo di Techetechetè

È tornato su Rai Uno, come ogni estate, lo scorso mercoledì 15 giugno: Techetechetè è uno dei programmi dell'access prime più amato e seguito dagli italiani. Chi lo guarda mentre prepara la cena e chi a tavola con la famiglia, il suo intento è quello di far rivivere i momenti televisivi del passato Rai, con canzoni, sketch comici, dediche per ricorrenze e compleanni ai grandi personaggi della musica e dell'intrattenimento italiano. Anche ieri sera ha fatto numeri incredibili: ha tenuto incollati allo schermo 2.567.000 spettatori pari al 19.3% di share.