Una voce per Padre Pio con Mara Venier: “Gioia e speranza nella disperazione di guerra e pandemia” La nuova edizione di Una voce per Padre Pio andrà in onda sabato 25 giugno, alle ore 21:25 su Rai1. Tra gli ospiti Al Bano, Orietta Berti, Matteo Bocelli, Riccardo Cocciante, Giuseppe Fiorello e tanti altri.

A cura di Daniela Seclì

Una voce per Padre Pio andrà in onda su Rai1 sabato 25 giugno. A condurlo sarà Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, che di recente ha anche officiato le nozze di Alberto Matano e Riccardo Mannino, ha rilasciato un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato dell'importanza che ha per lei, la conduzione di questo evento.

Perché Mara Venier tiene molto a questo programma

Mara Venier ha spiegato perché tiene molto a questo progetto. La conduttrice ha rimarcato non solo l'importante intento benefico, ma anche il tentativo di trasmettere un po' di gioia e speranza, in un periodo afflitto dall'orrore della guerra e dalla pandemia:

"Ci tengo molto, perché è una serata di gioia e di speranza. Ne abbiamo tanto bisogno, tra la disperazione della guerra e i mesi di pandemia. Conosco molto bene la onlus "Una voce per padre Pio" e la serietà con cui utilizza i fondi raccolti attraverso il numero solidale per tanti progetti contro la povertà. Opera da tempo anche in Africa e ha costruito strutture importanti: una casa famiglia, un orfanotrofio e un centro di accoglienza che ospitano bambini abbandonati e disabili".

Gli ospiti di Una voce per Padre Pio

Mara Venier ha dichiarato a Tv, sorrisi e canzoni di essere devota del santo di Pietrelcina. In casa ha delle immaginette davanti alle quali si raccoglie nei momenti difficili: "Nei momenti di sconforto guardo le immaginette di Padre Pio e gli chiedo: "Guarda anche tu me", pregando che mi protegga". Infine, ha svelato alcuni degli ospiti che prenderanno parte alla serata, che andrà in onda sabato 25 giugno su Rai1. Molti di loro sono artisti a cui è legata anche da un'amicizia: