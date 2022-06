Torna Techetechetè, si parte dal 15 giugno con una puntata su Monica Vitti La nuova stagione di Techetechetè partirà mercoledì 15 giugno su Rai1 e la prima puntata sarà dedicata alla grande e amata Monica Vitti, scomparsa pochi mesi fa.

A cura di Andrea Parrella

Come tutte le estati ormai da qualche anno a questa parte, la bella stagione televisiva verrà inaugurata dal ritorno su Rai1 di Techetechetè, il contenitore Rai che racconta i grandi eventi e personaggi del mondo dello spettacolo attraverso retrospettive monografiche e puntate monotematiche. La stagione di Techetechetè partirà mercoledì 15 giugno e la prima puntata sarà dedicata a uno dei grandi nomi del cinema che ci ha lasciati quest'anno: la grande e amata Monica Vitti.

La stagione di Techetechetè proseguirà poi con appuntamenti dedicati a grandi della Tv, della canzone, del cinema e dell'intrattenimento. Un appuntamento che accompagnerà il pubblico di Rai1 per tutto il periodo estivo, fino a quando non passerà nuovamente il testimone all'appuntamento imprescindibile de I Soliti Ignoti di Amadeus. Come tutti gli anni Techetechetè porterà in Tv tanta musica e canzoni da hit, comicità, ricorrenze, compleanni, puntate tematiche divertenti e leggere senza dimenticare mai la vera “mission” del programma, tenere viva la nostra memoria storica attraverso l’immenso patrimonio delle Teche Rai .

Quello di Techetechetè è un fenomeno nato negli ultimi anni, finalizzato alla valorizzazione dello sterminato archivio Rai, che in questi ultimi anni è stato sottoposto a un processo di catalogazione complesso ma fondamentale per il servizio pubblico . Stando alle informazioni fornite da Rai fino a questo momento, quest'anno non c'è traccia delle serate suddivise per genere, come accadeva nella scorsa stagione, quando lo spazio del lunedì era tutto dedicato agli Sceneggiati, martedì tutto incentrato su Sanremo Graffiti, il mercoledì era incentrato sul tema del Viaggio in Italia, il giovedì per I numeri uno, venerdì Jukebox, Il varietà al sabato e I temi di Techetechetè alla domenica .