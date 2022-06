L’ora, inchiostro contro piombo anticipazioni seconda puntata 15 giugno: Antonio deve proteggere Anna Le anticipazioni della seconda puntata della fiction L’ora – Inchiostro contro piombo in onda mercoledì 15 giugno alle ore 21:20 su Canale5. Ecco cosa succederà nella serie con Claudio Santamaria.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction L'ora – Inchiostro contro piombo in onda mercoledì 15 giugno alle ore 21:20 su Canale5. Nella serie tv con Claudio Santamaria, Silvia D'Amico, Maurizio Lombardi, Daniela Marra e Francesco Colella, continuerà il braccio di ferro tra Antonio Nicastro e la mafia. Il direttore scriverà un altro editoriale, che potrebbe rivelarsi molto pericoloso. Intanto, tenterà di proteggere Anna.

L'ora – Inchiostro contro piombo, anticipazioni seconda puntata del 15 giugno

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction L'ora – Inchiostro contro piombo, in onda mercoledì 15 giugno su Canale5. Nel secondo episodio continua la rivoluzione di Antonio Nicastro, che firma un editoriale che parla della morte del principe. Anna non si arrende, cerca in tutti i modi di farsi assumere al giornale e insiste perché Antonio le dia una possibilità. Nicastro non ha intenzione di cedere. Non perché non creda nelle capacità della moglie, ma perché teme che possa mettere in pericolo la sua vita. Così, si rivolge a Donati, perché dia alla moglie un posto nell'archivio del partito.

La manifestazione e l'intervento dei Carabinieri

A Corleone, Vito Monteleone – erede del sindacalista scomparso Perrotta – organizza una manifestazione e Antonio Nicastro partecipa insieme ai suoi giornalisti. Tuttavia, le cose vanno nel peggiore dei modi. I Carabinieri, infatti, intervengono con violenza e feriscono un bracciante. I giornalisti, con le forze dell'ordine alle calcagna, scappano è portano con loro Vito Monteleone e Olivia, in modo che i due abbiano la possibilità di nascondersi nella sede del giornale. Monteleone non vuole che i giornalisti paghino per difenderlo. Così, decide di salvare la redazione dall'irruzione dei Carabinieri ormai imminente. Si consegna spontaneamente alle forze dell'ordine.