L’ora – Inchiostro contro piombo, anticipazioni terza puntata del 22 giugno: giornalisti in pericolo

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della terza puntata della fiction L'ora – Inchiostro contro piombo, in onda mercoledì 22 giugno su Canale5. Nel nuovo episodio della fiction con Claudio Santamaria, Silvia D'Amico, Maurizio Lombardi, Daniela Marra e Francesco Colella, continuerà la lotta di Antonio Nicastro e dei giornalisti del quotidiano L'ora per fare prevalere la giustizia e la verità sui crimini della mafia, pur mettendo a rischio le loro stesse vite. L'appuntamento con la serie tv L'ora – Inchiostro contro piombo è alle ore 21:20 su Canale5. Attenzione spoiler.

L'Ora – Inchiostro contro piombo, anticipazioni terza puntata del 22 giugno

Anna inizia a lavorare alla voce di Palermo. Intanto, Navarra sembra avere organizzato un convegno medico all'Hotel delle Palme e Nicastro ha intenzione di approfondire la notizia e vederci chiaro. Rampulla scopre un dettaglio molto interessante. Avvista, infatti, Navarra e Liggio con uno dei mafiosi più temuti della Sicilia, Genco Russo.

Il cadavere di Perrotta e la disavventura di Nic e Domenico

A Corleone viene ritrovato il cadavere di Perrotta. Nicastro chiede a Domenico e Nic di recarsi sul posto per fare delle foto. I due restano intrappolati mentre fanno il loro lavoro. Olivia si accorge della situazione e avvisa il padre di Sciamma che chiama subito i soccorsi. Tornati in redazione, si mettono a lavoro per fare uscire nel minor tempo possibile un'edizione straordinaria del giornale. Intanto, Enza si infiltra in un festino, fingendosi una delle prostitute chiamate a intrattenere dei mafiosi americani. Uno di quegli uomini pericolosissimi si intestardisce con lei. Così, Enza si vede costretta a fare saltare la copertura e a scappare.