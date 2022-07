SuperQuark conquista il pubblico, ancora in calo L’Ora – Inchiostro contro piombo Gli ascolti della prima serata di mercoledì 6 luglio 2022 hanno visto trionfare SuperQuark con Piero Angela, mentre nulla da fare per la fiction L’Ora – Inchiostro contro piombo su Canale 5 che non decolla.

A cura di Ilaria Costabile

L'estate è ormai nel pieno ed è fisiologico un calo generale negli ascolti televisivi, anche durante la settimana, ed è così che nella serata di mercoledì 6 luglio 2022, non c'è nessun programma in onda che abbia particolarmente brillato in termini di share. Eppure le nuove puntate di Super Quark con Piero Angela, hanno sfiorato i due milioni di telespettatori, rivelandosi la trasmissione più vista dal pubblico italiano che, nel tempo ha manifestato una certa fascinazione per le offerte culturali della Rai. La fiction di Canale 5, L'Ora – Inchiostro contro Piombo prosegue con ascolti che calano di puntata in puntata, probabilmente una scelta sbagliata quella dei vertici Mediaset di posizionare un prodotto che avrebbe potuto catturare l'attenzione di più persone, in un periodo così altalenante come quello estivo. Infine, anche Chi l'ha visto? all'ultima puntata della stagione non delude le aspettative chiudendo con quasi il 14% di share.

Ascolti tv mercoledì 6 luglio 2022

Nella serata di ieri, mercoledì 6 luglio 2022, su Rai1 SuperQuark ha catturato l'attenzione di 1.970.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 L’Ora – Inchiostro contro Piombo è stata la scelta di 978.000 spettatori registrando il 7.1% di share. Su Rai2 Un Piccolo Favore è stato visto da 803.000 spettatori arrivando al 5.7% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato 1.242.000 spettatori con l'8.2% di share. Su Rai3 l'ultima puntata di Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.791.000 spettatori arrivando ad uno share del 13.5%. Su Rete4 Controcorrente – Prima serata ha attirato 698.000 spettatori conquistando il 5.7% di share. Su La7 Atlantide – Storie di uomini e di Mondi è stato la scelta di 373.000 spettatori guadagnando uno share del 3.5%. Su TV8 Chi Vuole sposare mia Mamma? ha segnato il 2.2% con 322.000 spettatori mentre sul Nove Trappola in fondo al Mare ha raccolto davanti al video 431.000 spettatori con il 3.1% di share.